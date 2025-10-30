Газ для отопления могут заменить... растения. Что сажать, чтобы обогреть страну (фото, видео)

Украина может уменьшить зависимость от газа и сохранить тепло в домах, используя энергетические растения

В Украине может не хватить газа на отопительный сезон. Как выход, можно сэкономить топливо, снизив нормативы тепла в квартирах. Однако есть и другой вариант, который не только позволит Украине спокойнее проходить грядущие отопительные сезоны, но и снизить зависимость от газа.

Что нужно знать

Украина может быть в большей энергетической безопасности благодаря энергетическим растениям

Масштабные проекты нуждаются в 2–3 годах на старт

Выращивание на 4 млн. га малопродуктивных земель может заместить до 22 млрд. куб. м газа в год

В интервью "Телеграфу" исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк подчеркнул, что украинцам нужен не газ, а тепло. Чтобы его получить, можно привлечь местные продукты, в частности отходы древесины и не только.

Необходимо стремиться к привлечению местных видов энергии – биомассы, отходов древесины, переработки сельскохозяйственной продукции и т.п. Засаживать энергетические плантации, в частности, энергетической ивой и другими культурами, которые используют для сжигания и получения энергии. Святослав Павлюк исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины"

Детальнее читайте по ссылке: Рада заморозила тарифы на газ во время войны: эксперт объяснил, в чем угроза такого решения

Эксперт отметил, что уже есть общины, которые используют технологию, отдавая под насаждение малопродуктивные и заболоченные земли. Павлюк не скрывает — это решение не сиюминутное: "Такие проекты требуют для старта двух-трех лет, но их уже нужно начинать".

Что такое энергетические культуры

Энергетические культуры – это растения, выращиваемые для получения биомассы или биотоплива, используемого для производства тепла и электроэнергии. В госреестр растений в 2023 году внесены 36 сортов энергетических растений, которые можно выращивать в Украине. Среди них несколько видов ивы, мискантус гигантский, павловния, просо прутовидное.

Зарегистрированные сорта растений можно выращивать почти во всех регионах Украины — Полесье, Лесостепи и Степи. Основное преимущество выращивания энергетических растений – высокая продуктивность на единицу площади (10–25 т/га в год) и продолжительность использования плантаций – до 30 лет. Среди стран, которые уже используют растения для создания биотоплива – Китай, Швеция, Польша. В Украине же от 1 до 4 млн. гектаров малопродуктивных земель пригодны для выращивания таких растений.

Павловния

По подсчетам экспертов, выращивание энергетических культур на 4 млн га со средней урожайностью 11,5 т/га потенциально позволяет получить 46 млн т биомассы в год, что может заместить до 22 млрд куб. м газа ежегодно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не все дома могут выдержать отсутствие отопления зимой. Например, в хрущевках уже через 36 часов невозможно будет жить.