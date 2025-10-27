Задержка отопительного сезона имеет риск для энергетики: как это повлияет на отключение света

Отсрочка запуска отопления создает еще большие дефициты

Когда теплоноситель долго не подается населению, люди начинают использовать альтернативные источники отопления. А это также влечет за собой дефициты.

Если в отопительный период в Украине будет недостаточно объемов газа, это отразится на работе тепловой генерации, производящей электроэнергию и тепло. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказала Заслуженный энергетик Украины, экс-министр энергетики Ольга Буславец.

Что нужно знать

Нехватка газа может парализовать работу тепловых станций

Из-за отсутствия отопления люди увеличивают потребление электричества

Буславец советует в первую очередь запускать тепло в регионах с самыми большими дефицитами

При длительной отсрочке запуска центрального отопления люди используют кондиционеры и другие электроприборы, увеличивая потребление электроэнергии, таким образом создавая еще большие дефициты.

"Я считаю, будет более рационально проанализировать, в каких регионах/городах наибольший дефицит электричества, и, возможно, там в первую очередь запустить отопление" Ольга Буславец

По мнению Ольги Буславец, подобные меры позволят избежать перегрузки сетей и уменьшат локальные дефициты электроэнергии.

