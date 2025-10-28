"Газа не хватит": экс-министр энергетики сделал тревожный прогноз по отоплению, но назвал выход

Правительство призывают снизить температурные нормы в квартирах из-за дефицита газа

Украине может не хватить газа для прохождения отопительного сезона. Чтобы этого избежать уже сейчас нужно экономить и понижать температурные стандарты в квартирах.

Что нужно знать:

Украине может не хватить газа в отопительном сезоне 2025-2026

Нужно менять нормативы подачи теплоносителя

+25 в квартирах в этом году не получится

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал бывший министр энергетики Юрий Бойко. Полную версию беседы с ним можно прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке.

По его мнению, этой зимой в Украине может возникнуть дефицит газа для прохождения отопительного сезона.

Банально с необходимостью что-то сжигать, для того чтобы тепло появлялось. Совершенно очевидно, что для этого будет недостаточно газа считает Бойко

По его мнению, правительству Украины в таком случае стоило бы уже пересмотреть нормативы подачи теплоносителя и снизить их на несколько градусов, приблизив к европейским.

В Западной Европе, даже в скандинавских странах, 18 градусов в жилищах считается хорошая температура. В некоторых странах показатели еще ниже. Я не призываю делать копипаст, но однозначно, что с целью продления продолжительности предоставления услуг по теплоснабжению нужно более экономно использовать газ. А для этого, пожалуй, стоит снизить наши стандарты, это в какой-то степени советский рудимент. Я понимаю, что все привыкли иметь +25 квартиры и открытые окна, но так в этом году точно не выйдет сказал собеседник

