Газ для опалення можуть замінити... рослини. Що садити, щоб обігріти країну (фото, відео)
Україна може зменшити залежність від газу та зберегти тепло в будинках, використовуючи енергетичні рослини
В Україні може не вистачити газу на опалювальний сезон. Як вихід, можна заощадити паливо, знизивши нормативи тепла в квартирах. Однак є й інший варіант, який не тільки дозволить Україні спокійніше проходити прийдешні опалювальні сезони, а й зменшити залежність від газу.
Що потрібно знати
- Україна може бути в більшій енергетичній безпеці завдяки енергетичним рослинам
- Масштабні проєкти потребують 2–3 років на старт
- Вирощування на 4 млн га малопродуктивних земель може замістити до 22 млрд куб. м газу на рік
В інтерв'ю "Телеграфу" виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк наголосив — українцям потрібен не газ, а тепло. Щоб його отримати можна залучити місцеві продукти, зокрема відходи деревини і не тільки.
Необхідно прагнути до залучення місцевих видів енергії — біомаси, відходів деревини, переробки сільськогосподарської продукції тощо. Засаджувати енергетичні плантації, зокрема, енергетичною вербою та іншими культурами, що використовують для спалення та отримання енергії.
Експерт зазначив, що вже є громади, які використовують технологію, віддаючи під насадження малопродуктивні та заболочені землі. Павлюк не приховує — це рішення не одномоментне: "Такі проєкти вимагають для старту двох-трьох років, але їх вже треба починати".
Що таке енергетичні культури
Енергетичні культури – це рослини, які вирощують для отримання біомаси або біопалива, що використовується для виробництва тепла та електроенергії. До держреєстру рослин у 2023 році внесені 36 сортів енергетичних рослин, які можна вирощувати в Україні. Серед них декілька видів верби, міскантус гігантський, павловнія, просо прутоподібне.
Зареєстровані сорти рослин зазвичай можна вирощувати майже в усіх регіонах України — Поліссі, Лісостепу та Степу. Основна перевага вирощування енергетичних рослин — висока продуктивність на одиницю площі (10–25 т/га на рік) та тривалість використання плантацій — до 30 років. Серед країн, що вже використовують рослини для створення біопалива — Китай, Швеція, Польща. В Україні ж від 1 до 4 млн гектарів малопродуктивних земель придатні для вирощування таких рослин.
За підрахунками експертів, вирощування енергетичних культур на 4 млн га із середньою врожайністю 11,5 т/га потенційно дозволяє отримати 46 млн т біомаси на рік, що може замістити до 22 млрд куб. м газу щорічно.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не всі будинки можуть витримати відсутність опалення взимку. Наприклад, у хрущовках, вже за 36 годин неможливо буде жити.