Газ для опалення можуть замінити... рослини. Що садити, щоб обігріти країну (фото, відео)

Україна може зменшити залежність від газу та зберегти тепло в будинках, використовуючи енергетичні рослини

В Україні може не вистачити газу на опалювальний сезон. Як вихід, можна заощадити паливо, знизивши нормативи тепла в квартирах. Однак є й інший варіант, який не тільки дозволить Україні спокійніше проходити прийдешні опалювальні сезони, а й зменшити залежність від газу.

Що потрібно знати

Україна може бути в більшій енергетичній безпеці завдяки енергетичним рослинам

Масштабні проєкти потребують 2–3 років на старт

Вирощування на 4 млн га малопродуктивних земель може замістити до 22 млрд куб. м газу на рік

В інтерв'ю "Телеграфу" виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк наголосив — українцям потрібен не газ, а тепло. Щоб його отримати можна залучити місцеві продукти, зокрема відходи деревини і не тільки.

Необхідно прагнути до залучення місцевих видів енергії — біомаси, відходів деревини, переробки сільськогосподарської продукції тощо. Засаджувати енергетичні плантації, зокрема, енергетичною вербою та іншими культурами, що використовують для спалення та отримання енергії. Святослав Павлюк виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України"

Експерт зазначив, що вже є громади, які використовують технологію, віддаючи під насадження малопродуктивні та заболочені землі. Павлюк не приховує — це рішення не одномоментне: "Такі проєкти вимагають для старту двох-трьох років, але їх вже треба починати".

Що таке енергетичні культури

Енергетичні культури – це рослини, які вирощують для отримання біомаси або біопалива, що використовується для виробництва тепла та електроенергії. До держреєстру рослин у 2023 році внесені 36 сортів енергетичних рослин, які можна вирощувати в Україні. Серед них декілька видів верби, міскантус гігантський, павловнія, просо прутоподібне.

Зареєстровані сорти рослин зазвичай можна вирощувати майже в усіх регіонах України — Поліссі, Лісостепу та Степу. Основна перевага вирощування енергетичних рослин — висока продуктивність на одиницю площі (10–25 т/га на рік) та тривалість використання плантацій — до 30 років. Серед країн, що вже використовують рослини для створення біопалива — Китай, Швеція, Польща. В Україні ж від 1 до 4 млн гектарів малопродуктивних земель придатні для вирощування таких рослин.

Павловнія

За підрахунками експертів, вирощування енергетичних культур на 4 млн га із середньою врожайністю 11,5 т/га потенційно дозволяє отримати 46 млн т біомаси на рік, що може замістити до 22 млрд куб. м газу щорічно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не всі будинки можуть витримати відсутність опалення взимку. Наприклад, у хрущовках, вже за 36 годин неможливо буде жити.