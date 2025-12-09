Вселенский Патриарх встретился с благотворителями, которые поддерживают украинские приходы в Австрии и Венгрии

Его Всесвятость поддерживает украинцев и желает справедливого мира нашей стране

Вселенский Патриарх Варфоломей провел встречу в Константинополе с делегацией благотворителей и представителей украинских общин, помогающих развитию православных приходов в Центральной Европе. Об этом сообщает Архиерейский округ украинских приходов в Австрии и Венгрии.

Делегацию возглавил митрополит Австрийский Арсений (Кардамакис). Во время встречи обсудили деятельность украинских приходов, поддержку беженцев и работу новосозданного Архиерейского округа, сформированного в составе Австрийской Митрополии. Среди участников были благотворители, которые больше всего присоединились к развитию украинских православных общин, в частности почетный президент Международного благотворительного фонда "Lighthouse Global Association" меценат Александр Петровский, председатель попечительского совета Митрополии Австрии Денис Дзензерский, а также церковный советник Митрополита Австрийского Владислав Антипин. По информации Митрополии, Александр Петровский — первый украинец, который получил орден "Золотой Крест" — высшую церковную награду Австрийской Митрополии за вклад в развитие украинских приходов и помощь беженцам.

Петровский, для которого это уже не первая встреча с Его Святейшеством Варфоломеем, подчеркнул постоянную доброжелательность Вселенского Патриарха к украинцам:

"Мы чувствуем, что Его Святейшество постоянно молится за установление справедливого мира в Украине, и для нас это большая поддержка. Меня поразил его живой интерес к жизни наших людей за рубежом. Имел честь передать несколько церковных подарков, а полученные в ответ важные реликвии расцениваю как благословение на дальнейшую поддержку во имя людей", — сказал он.

На встрече с Патриархом Варфоломеем. Фото: пресс-служба

В Митрополии также отмечают, что украинские благотворители помогают содержать приходы, поддерживать духовенство и реализовывать социальные инициативы для украинцев, которые после начала полномасштабной войны оказались в Австрии и Венгрии.

"Во время беседы Его Святейшество акцентировал внимание на том, что поддержка Украины является моральным долгом мира, а украинские общины в Европе играют ключевую духовную роль. Для нас это стало важным подтверждением правильного курса нашей церковной и гуманитарной миссии", — рассказал Денис Дзензерский.

Со своей стороны, поддержка Патриарха Варфоломея стала важным моральным сигналом: духовная дипломатия продолжает работать, а украинское присутствие в Европе только укрепляется.

Разговор с Варфоломеем. Фото: пресс-служба

Другой участник встречи, церковный советник Митрополита Австрийского Владислав Антипин, отметил:

"Моя миссия сосредоточена на гуманитарной и церковно-дипломатической работе. С благословения митрополита мы создали Общественный консультативно-попечительский совет с участием украинских меценатов и бизнеса. Его задача — системная поддержка приходов, помощь беженцам и развитие церковной инфраструктуры и социальных проектов".

Приходы в Австрии и Венгрии уже сегодня — это живые, активные общины: 8 приходов в Австрии, 1 — в Венгрии, 11 священников, постоянные богослужения, гуманитарные инициативы, образовательные и научные проекты.

Участники делегации поблагодарили Вселенского Патриарха за внимание к украинским беженцам и поддержку украинских общин в Европе. Патриарх, со своей стороны, подчеркнул важность помощи Украине и роль украинских приходов в сохранении духовной жизни общины за рубежом.