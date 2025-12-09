Вселенський Патріарх зустрівся з благодійниками, які підтримують українські парафії в Австрії та Угорщині

Вселенський Патріарх Варфоломій провів зустріч у Константинополі з делегацією благодійників та представників українських громад, що допомагають розвитку православних парафій у Центральній Європі. Про це повідомляє Архієрейський округ українських парафій в Австрії та Угорщині.

Делегацію очолив митрополит Австрійський Арсеній (Кардамакіс). Під час зустрічі обговорили діяльність українських парафій, підтримку біженців та роботу новоствореного Архієрейського округу, сформованого у складі Австрійської Митрополії.

Серед учасників були благодійники, які найбільше долучилися до розбудови українських православних громад, зокрема почесний президент Міжнародного благодійного фонду "Lighthouse Global Association"меценат Олександр Петровський, голова опікунської ради Митрополії Австрії Денис Дзензерський, а також церковний радник Митрополита Австрійського Владислав Антіпін.За інформацією Митрополії, Олександр Петровський — перший українець, який отримав орден "Золотий Хрест" — найвищу церковну нагороду Австрійської Митрополії за внесок у розвиток українських парафій та допомогу біженцям.

Петровський, для якого це вже не перша зустріч із Його Всесвятістю Варфоломієм, підкреслив постійну доброзичливість Вселенського Патріарха до українців:

"Ми відчуваємо, що Його Всесвятість постійно молиться за встановлення справедливого миру в Україні, і для нас це є великою підтримкою. Мене вразило його живе зацікавлення життям наших людей за кордоном. Мав честь передати кілька церковних подарунків, а отримані у відповідь важливі реліквії розцінюю як благословення на подальшу підтримку в ім’я людей", — сказав він.

У Митрополії також зазначають, що українські благодійники допомагають утримувати парафії, підтримувати духовенство та реалізовувати соціальні ініціативи для українців, які після початку повномасштабної війни опинилися в Австрії та Угорщині.

"Під час розмови Його Всесвятість акцентував на тому, що підтримка України є моральним обов’язком світу, а українські громади в Європі відіграють ключову духовну роль. Для нас це стало важливим підтвердженням правильного курсу нашої церковної та гуманітарної мисії", — розповів Денис Дзензерський.

Зі свого боку підтримка Патріарха Варфоломія стала важливим моральним сигналом: духовна дипломатія продовжує працювати, а українська присутність у Європі лише зміцнюється.

Інший учасник зустрічі, церковний радник Митрополита Австрійського Владислав Антіпін, зазначив:

"Моя місія зосереджена на гуманітарній та церковно-дипломатичній роботі. З благословення митрополита ми створили Громадську консультативно-опікунську раду за участю українських меценатів і бізнесу. Її завдання — системна підтримка парафій, допомога біженцям і розвиток церковної інфраструктури та соціальних проєктів".

Парафії в Австрії та Угорщині вже сьогодні — це живі, активні громади: 8 парафій в Австрії, 1 — в Угорщині, 11 священників, постійні богослужіння, гуманітарні ініціативи, освітні та наукові проєкти.

Учасники делегації подякували Вселенському Патріарху за увагу до українських біженців та підтримку українських громад у Європі. Патріарх, зі свого боку, наголосив на важливості допомоги Україні та ролі українських парафій у збереженні духовного життя громади за кордоном.