Россияне в Шостке прицельно ударили по детям: есть ли жертвы (фото)

После предыдущих ударов город остался без коммуникаций

Россия около 12:30 нанесла авиационный удар по Шостке на Сумщине. На месте работают аварийно-восстановительные бригады, а жителей просят находиться в укрытии.

Обновление: Глава Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что россияне нанесли удар по спортивной школе, в которой проходила тренировка детей. Использовали два БПЛА. Предварительно — все живы, раненых нет, детей и тренеров оперативно эвакуировали.

Дым в Шостке

Об обстреле сообщил городской голова Николай Нога. Отметим, тревога была объявлена в 12.25. Местные телеграмм-каналы сообщали об акустической фиксации над городом дрона-шахеда.

Сообщение городского головы

Местное издание Кордон.Медиа предварительно сообщает, что удар пришелся на людное место. По состоянию на 13.20 в Шосткинской общине продолжается воздушная тревога.

Напомним, Россия прицельно била по Шостке в начале октября. Тогда под удар попал вокзал. Обстрелом задело пассажирский и пригородный поезда, один человек погиб, десятки пострадали. После этой атаки город остался без света, газа и воды.

Шостка — райцентр Сумской области, в котором до полномасштабного вторжения жили более 70 тысяч человек. Здесь находятся предприятия химической и пищевой отраслей и не только.

