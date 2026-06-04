Кассир "АТБ" назвала наиболее "бесячую" привычку покупателей: никогда так не делайте

Некоторые посетители игнорируют правила магазина и даже хамят сотрудникам

Работники "АТБ" назвали распространенные привычки покупателей, которые раздражают больше всего. Есть несколько неприятных моментов в поведении посетителей, но хуже всего для кассиров, когда клиенты игнорируют предупреждение, что касса закрывается на перерыв или в конце дня.

Разговор об этом возник под публикацией кассира "АТБ" в соцсети Reddit в ответ на замечания одного из участников обсуждений, что работать в "АТБ" трудно. Сотрудница супермаркета назвала наиболее "бесячую" привычку покупателей и еще несколько неприятных моментов.

"Самое бесячее, когда стоит табличка, люди читают что на ней написано, и все равно выкладывают товар на ленту, пока сам им об этом не скажешь — не уйдут", — написала кассир.

Среди других негативных моментов работы кассир назвала привычку покупателей перебивать кассира, бросать деньги и даже кричать на сотрудника. В разговоре женщина добавила, что это особенно тяжело в конце рабочего дня, потому что кассиры работают по 12 часов и очень устают.

Как рассказывал "Телеграф", украинка поделилась рабочим лайфхаком, как не переплачивать за покупки в "АТБ". Простая привычка может сэкономить много денег.