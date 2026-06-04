Забудьте о "Сережах" и "Серегах": как правильно и красиво обратиться к Сергею на украинском

Такие мужчины часто отличаются рассудительностью и удивительным внутренним равновесием

Мужское имя Сергей — одно из самых популярных в Украине. Однако многие граждане, переходящие на родной язык, часто используют кальки с русского, даже не догадываясь, как красиво и правильно обращаться к мужчинам с этим именем по-украински.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно обращаться к Сергею на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:

Сергийко;

Сергиенко;

Сергиечко;

Сергийчык;

Сергуня;

Сергун;

Серж.

Что означает имя Сергей

Имя Сергей (в украинском варианте — Сергій) является сильным и благородным классическим именем с богатой историей.

Имя имеет древнеримские корни и глубокую историю. Существует две основные версии его происхождения:

От римского родового имени: Имя произошло от древнеримского патрицианского родового имени Sergius (Сергиус). Этот знатный род, по легендам, вёл свою историю от древних троянцев. В переводе с латыни оно означает "знатный", "высокочтимый" или "патриций".

По другой версии, имя связывают со старинным латинским словом servus, что переводится как "слуга", но в более глубоком и благородном сакральном смысле — "слуга Бога" или "страж", "защитник".

Энергетика этого имени наделяет своего обладателя скрытой силой, рассудительностью и удивительным внутренним равновесием.

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно.