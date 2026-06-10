Россия находится под санкциями, пока США принимает ЧМ-2026 по футболу

Организаторы товарищеского футбольного матча Россия — Тринидад и Тобаго (3:0) хотели уколоть США, но лишь рассмешили сеть. После победы над островным государством в Калининграде (РФ) прозвучала песня об Америке.

Что нужно знать

Сборная РФ обыграла Тринидад и Тобаго

После игры детский хор выступил с песней "Гудбай, Америка"

Россия отстранена от всех официальных соревнований в футболе

После игры детский хор исполнил композицию Nautilus Pompilius "Последнее письмо", также известную как "Гудбай, Америка". Об этом сообщает "Телеграф".

Выбор данной композиции вызвал недоумение у самих россиян. Во-первых, сборная РФ не играла с американцами. Во-вторых, США — одна из стран-хозяев чемпионата мира по футболу-2026, пока россияне с трудом находят соперников для товарищеских матчей из-за международной изоляции и санкций ФИФА (Международная федерация футбола).

Пользователи оценили ситуацию как "испанский стыд" и "пробитие дня". Также в сети сделали выпад в сторону президента РФ Владимира Путина, вспомнив его новое прозвище и трехкратное "Ура" в его исполнении.

Видеообзор матча Россия - Тринидад и Тобаго

Напомним, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Первая попытка УЕФА вернуть Россию на международную арену провалилась из-за реакции некоторых европейских стран.

Отметим, ЧМ-2026 пройдет с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" можно ознакомиться с полным календарем и расписанием турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.