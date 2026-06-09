Технический секонд-хенд с ароматом блэкаутов: почему в 2026 году покупка б/у кондиционера стала критическим риском

Определить состояние электроники невозможно

Желание сэкономить на покупке кондиционера перед летом толкает украинцев на сайты объявлений. Однако покупка техники, которая успела поработать в условиях блэкаутов, — это инвестиция в скорый визит в сервисный центр.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт компании "Цифра+климат". По его мнению, покупка б/у кондиционера в 2026 году — критический риск.

"Визуально невозможно проверить, сколько скачков напряжения пережила плата", — объяснил эксперт.

Эксперт отмечает, что плата, пережившая сбои в электросети, может "умереть" в любой момент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно выключать кондиционер, чтобы сэкономить электроэнергию. Оказывается, самый распространенный способ отключения кондиционера часто оказывает влияние на большее потребление электричества.

Также "Телеграф" писал о том, какие три региона Украины могут провести лето без света. В их список входит не только столица и Киевщина.

Напомним, что отключение света летом будет зависеть не только от жары и обстрелов, но и от нагрузки на сеть. Ведь использование кондиционеров увеличивает потребление с 12 до 14 ГВт — то есть прибавляется 2 ГВт.