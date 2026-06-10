Кондиционер не нужен: европейцы охлаждают дом с помощью бутылок и полотенец

Эти способы значительно не охладят дом, но в нем будет комфортнее

В жаркие дни кондиционер кажется удобным способом охладить жилье, однако установить его может не каждый из-за высокой стоимости. Поэтому многие люди ищут более доступные варианты.

В странах Европы популярность приобрели простые бытовые методы, помогающие снизить температуру в комнатах без использования техники. О них написали в "na Тemat".

Бутылка с водой вместо кондиционера

В Италии и Испании популярен простой способ: бутылку с водой замораживают в морозильной камере, а затем ставят у открытого окна или перед вентилятором. Холод от бутылки помогает немного охладить воздух, который поступает в комнату или распределяется по помещению.

Такой способ часто называют "домашним кондиционером", хотя он работает значительно слабее, но все же дает ощущение прохлады.

Замороженные бутылки с водой. Фото: eldiario

Влажные ткани

Еще один распространенный вариант — влажные полотенца или простыни на окнах, пришедших из южной Европы. Когда через них проходит воздух, вода постепенно улетучивается, и это естественным образом снижает температуру в комнате. Метод особенно эффективен при легком протяжении.

Влажное полотенце висит у окна. Фото: сгенерированное ИИ

Как уменьшить нагрев жилья

Специалисты также рекомендуют контролировать количество солнечного света в помещении. Днем следует закрывать шторы, жалюзи или рулонные системы, чтобы уменьшить нагрев от стекла – одного из главных источников жары в комнате.

Даже простое затемнение окон тканью или одеялом может помочь удержать прохладу подольше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как снизить расходы на кондиционер без потери комфорта.