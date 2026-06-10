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Предложат простой выход: что делать, если в "АТБ" нет ценника на товар, а сканер далеко

Автор
Марина Ищенко
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Автор
Ничего тяжелого нет
Ничего тяжелого нет. Фото Коллаж "Телеграф"

Вам не нужно бродить по супермаркету

Бывает, что вы выбираете товар, но не можете найти под ним ценника. Такая ситуация часто происходит в сети супермаркетов АТБ, вызывая неудобства для покупателей. Особенно неприятно, если стационарный сканер для проверки стоимости находится далеко в другом конце зала и идти к нему нет желания.

В сети супермаркетов "Телеграфу" рассказали, как поступать покупателю в такой ситуации. А также обязаны ли работники зала все бросить и бежать проверять стоимость.

На этот вопрос ответил представитель компании Александр. По его словам, выход из ситуации достаточно прост, а механизм взаимодействия с клиентами четко отлажен:

"Можно обратиться к сотрудникам уточнить цену. Если сотрудник занят, он может передать информацию другому сотруднику или администрации, чтобы проверить цену на данный товар", — пояснили в АТБ.

Таким образом, покупателю не нужно бродить по супермаркету в поисках сканера. Даже если работник зала, в который вы обратились, сильно занят своей текущей работой, он не имеет права просто отказать. Его обязанность – перенаправить ваш запрос коллегам или администрации, которые и выяснят точную цену товара для вас.

Ранее "Телеграф" писал, что будет, если вы потеряли ключи от ячейки в "АТБ".

Теги:
#Магазин #Ценник #АТБ