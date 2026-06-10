Предложат простой выход: что делать, если в "АТБ" нет ценника на товар, а сканер далеко
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Вам не нужно бродить по супермаркету
Бывает, что вы выбираете товар, но не можете найти под ним ценника. Такая ситуация часто происходит в сети супермаркетов АТБ, вызывая неудобства для покупателей. Особенно неприятно, если стационарный сканер для проверки стоимости находится далеко в другом конце зала и идти к нему нет желания.
В сети супермаркетов "Телеграфу" рассказали, как поступать покупателю в такой ситуации. А также обязаны ли работники зала все бросить и бежать проверять стоимость.
На этот вопрос ответил представитель компании Александр. По его словам, выход из ситуации достаточно прост, а механизм взаимодействия с клиентами четко отлажен:
"Можно обратиться к сотрудникам уточнить цену. Если сотрудник занят, он может передать информацию другому сотруднику или администрации, чтобы проверить цену на данный товар", — пояснили в АТБ.
Таким образом, покупателю не нужно бродить по супермаркету в поисках сканера. Даже если работник зала, в который вы обратились, сильно занят своей текущей работой, он не имеет права просто отказать. Его обязанность – перенаправить ваш запрос коллегам или администрации, которые и выяснят точную цену товара для вас.
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