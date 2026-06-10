Украинцам за границей нужно знать: как правильно оформить один из важных документов

Необходимо правильно соблюсти установленные законом сроки и процедуры

Украинцы, которые находятся за границей и получили наследство, могут дистанционно подать заявление о его принятии. Однако есть несколько важных деталей, которые необходимо знать.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал адвокат судебной практики Юридической компании "Де-Юре" Владислав Мартынчук. По его словам, существует два способа подачи заявления о принятии наследства:

лично

путем отправки по почте такого заявления, при условии, что подпись на заявлении удостоверена нотариально.

Последним способом часто пользуются украинцы, которые находятся за пределами страны.

"Самый главный вопрос, который стоит перед наследниками за границей – надлежащее удостоверение подписи на заявлении, ведь закон требует нотариального удостоверения (или приравненного к нему). Есть несколько опций: можно обратиться в консульство Украины за удостоверением подписи или к местному нотариусу", — объяснил адвокат.

Владислав Мартынчук

Он добавил, что консульство может удостоверить заявление на украинском языке и тогда документ будет готов для подачи нотариусу. Если удостоверить заявление в консульстве нет возможности, тогда можно просто обратиться к местному нотариусу. После этого, в зависимости от того, является ли иностранная страна участником Гаагской конвенции, необходимо будет либо сделать апостиль, либо легализовать документ в общем порядке.

Что такое апостиль. "Телеграф" / ИИ

Заявление о принятии наследства выполняется в произвольной форме. Однако в нем необходимо указать:

сведения о наследнике и наследодателе, которые позволяют идентифицировать личность,

сведения о дате смерти наследодателя,

сведения об основании наследования (завещание, очередность по закону).

К заявлению можно добавить копии документов:

идентифицирующих заявителя,

свидетельства о смерти,

документов, подтверждающих наличие имущества у наследодателя.

Заявление направляется нотариусу по почте или может быть подано через представителя (доверенность представителя должна быть нотариальной). Срок подачи заявления о принятии наследства составляет полгода с момента смерти наследодателя. В случае пропуска срока по уважительной причине он может быть восстановлен судом.

С момента подачи заявления о принятии наследства лицо считается принявшим наследство.

Как принять наследство в Украине, находясь за границей. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что возвращение украинцев из-за границы готовят по новым правилам.