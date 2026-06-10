Налет "Фламинго" на Чебоксары вызвал шутки и мемы (собрали лучшие)

Главным героем шуток стала дальнобойная ракета

Атака по российскому заводу в Чебоксарах вызвала волну шуток в сети. В частности, и из-за использования крылатой ракеты "Фламинго".

На мемах, которые создают украинцы, предполагается, как могло выглядеть утро в Чебоксарах с учетом полета "Фламинго". Обыгрывают также известный факт ракеты — первые образцы были ярко-розового цвета.

Это был цвет для тестовых испытаний. Однако именно розовый цвет является отличительной чертой птиц фламинго.

Мем "Начало летней миграции"/Источник: GONI Мемасы

Мем "Споры чебоксарских орнитологов"/Источник: GONI Мемасы

Остальные мемы касаются того, что по Чебоксарам ударили именно ракетами. Ведь до этого большинство дальнобойных ударов наносились с использованием дронов, в частности дрона "Лютий" (на русский можно перевести как "февраль"). Это не единственные дальнобойные дроны, легко преодолевающие расстояние до столицы России. Шутка в целом касается демонстративного превосходства москвичей по отношению к другим регионам.

Демонстративное превосходство жителей Москвы стало вдохновением для мема/ Источник "Баба и кот"

Также появляются шутливые картинки в стиле открыток из мессенджеров, поздравляющих "С Днем массированного ракетно-дронового удара по России". На фоне за котом и цветочками — горящий Кремль.

Открытки из соцсетей в новом прочтении/ Источник "Баба и кот"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина готовится к испытаниям баллистической ракеты большой дальности. Она может преодолевать 850 км и очень сложна для ПВО.