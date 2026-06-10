Налет "Фламинго" на Чебоксары вызвал шутки и мемы (собрали лучшие)
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Главным героем шуток стала дальнобойная ракета
Атака по российскому заводу в Чебоксарах вызвала волну шуток в сети. В частности, и из-за использования крылатой ракеты "Фламинго".
На мемах, которые создают украинцы, предполагается, как могло выглядеть утро в Чебоксарах с учетом полета "Фламинго". Обыгрывают также известный факт ракеты — первые образцы были ярко-розового цвета.
Это был цвет для тестовых испытаний. Однако именно розовый цвет является отличительной чертой птиц фламинго.
Остальные мемы касаются того, что по Чебоксарам ударили именно ракетами. Ведь до этого большинство дальнобойных ударов наносились с использованием дронов, в частности дрона "Лютий" (на русский можно перевести как "февраль"). Это не единственные дальнобойные дроны, легко преодолевающие расстояние до столицы России. Шутка в целом касается демонстративного превосходства москвичей по отношению к другим регионам.
Также появляются шутливые картинки в стиле открыток из мессенджеров, поздравляющих "С Днем массированного ракетно-дронового удара по России". На фоне за котом и цветочками — горящий Кремль.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина готовится к испытаниям баллистической ракеты большой дальности. Она может преодолевать 850 км и очень сложна для ПВО.