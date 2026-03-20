"Інакше й бути не могло". Ексміністр назвала причини відключень світла та дала прогноз

"Енергоатом" вивів у ремонт два енергоблоки атомних електростанцій

Влітку на українців чекають тривалі та жорсткі відключення світла, попередив народний депутат Сергій Нагорняк. Ексміністр енергетики України (2020 рік) Ольга Буславець для "Телеграфа" оцінила ситуацію в енергетиці.

Що сказав Нагорняк про відключення світла влітку

Нардеп закликав українців готуватися до тривалих і жорстких відключень влітку, адже, на його думку, енергосистема не витримає навантаження у вечірні години. Нагорняк нагадав, що теплова та гідроенергетика зазнали серйозних пошкоджень і вже не підтримують систему. За його прогнозами, навесні (у березні, квітня та травні) відключення світла будуть короткочасними, за умови, що не буде нових руйнівних атак на енергосистему.

Чому графіки відключень повернулися — Буславець

Ексміністр нагадала, що у березні "Енергоатом" вивів у ремонт два енергоблоки атомних електростанцій — на Рівненській та Південноукраїнській АЕС. Доступний обсяг базової генерації знизився й навіть відносно незначні пошкодження мережевої інфраструктури або генерації можуть створити додатковий дефіцит потужності, особливо у вечірні години пікового навантаження.

Стосовно того, що відключення, це очевидно, тому що у нас ще не плюс 20 за вікном, і не мали виводити два блоки, — каже Буславець

За її словами, два блоки – це мінус 2000 мегаватів. Сонячна погода додає генерації, однак у похмурі дні відключають навіть побутових споживачів. Якщо побутовий сектор обмежують, пояснила ексміністр, це означає, що бізнес живе ще у складніших умовах.

Ольга Буславець

Коли ситуація з електропостачанням може покращитися

Ситуація складна і не може бути іншою, каже ексміністр. За її словами, початок весняного паводка збільшить генерацію.

Вона (ситуація в енергетиці, — ред.) не може бути не складна, тому що було дуже багато атак, багато пошкоджень і всього іншого. Сезонне полегшення пов'язане з потеплінням, з сонцем, з початком припливу води, — пояснила енергетик

Вона додала, що повноцінний паводок почнеться близько середини квітня, за теплої погоди — у першій декаді. Зазначимо, під час паводка приплив води до водосховищ зростає в рази, що дозволяє гідроелектростанціям цілодобово працювати на максимальній потужності та виробляти енергію.

