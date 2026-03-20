В небе над Украиной заметили самый популярный лоукостер: куда летел самолет и что это было (фото)
За три часа полета воздушное судно якобы нарушило воздушное пространство страны
Один из международных бортов мог пролететь над Украиной. Радары зафиксировали Airbus A320 в горных регионах.
Как свидетельствуют данные портала Flightradar24, борт якобы пролетел над западными регионами Украины вечером 16 марта. Лоукостер радары зафиксировали над Закарпатской областью, вблизи Мукачево.
Речь идет о рейсе W43696/A320, который следовал из Дании в Румынию. Вылетел борт в 13:32 из аэропорта Биллунда и приземлился в 16:46 в Яссы. За почти три часа полета радары зафиксировали самолет якобы над Украиной. Однако фактически над нашим государством с 2022 года воздушное пространство закрыто, любые пассажирские или другие гражданские полеты запрещены.
Вероятнее, самолет на карте полетов над Украиной — это сбой системы или радара. Он может быть обусловлен:
- передачей искаженных данных о местонахождении самолета,
- сбоями в работе наземных приемных станций,
- помехами в работе GPS,
- активным использованием РЕБ или проблемами обработки данных в сервисе.
Добавим, что случаи сбоев радаров во время войны это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.
"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показах на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, вероятнее всего, сбой. Потому что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в ней работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.
Airbus A320 – это узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский самолет. Введенный в эксплуатацию в 1988 году, он стал первым гражданским самолетом с электродистанционной системой управления (fly-by-wire). Борт вмещает 140-180 пассажиров, дальность полета до 6 150 км и является одним из самых успешных и популярных в мире, конкурируя с Boeing 737.
