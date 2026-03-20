В небе над Украиной заметили самый популярный лоукостер: куда летел самолет и что это было (фото)

Татьяна Крутякова
Борт Airbus A320 Новость обновлена 20 марта 2026, 15:35
Борт Airbus A320. Фото Коллаж "Телеграфа"

За три часа полета воздушное судно якобы нарушило воздушное пространство страны

Один из международных бортов мог пролететь над Украиной. Радары зафиксировали Airbus A320 в горных регионах.

Как свидетельствуют данные портала Flightradar24, борт якобы пролетел над западными регионами Украины вечером 16 марта. Лоукостер радары зафиксировали над Закарпатской областью, вблизи Мукачево.

Речь идет о рейсе W43696/A320, который следовал из Дании в Румынию. Вылетел борт в 13:32 из аэропорта Биллунда и приземлился в 16:46 в Яссы. За почти три часа полета радары зафиксировали самолет якобы над Украиной. Однако фактически над нашим государством с 2022 года воздушное пространство закрыто, любые пассажирские или другие гражданские полеты запрещены.

Над Украиной зафиксировали самолет
Над Украиной зафиксировали самолет
Данные о рейсе
Данные о рейсе

Вероятнее, самолет на карте полетов над Украиной — это сбой системы или радара. Он может быть обусловлен:

  • передачей искаженных данных о местонахождении самолета,
  • сбоями в работе наземных приемных станций,
  • помехами в работе GPS,
  • активным использованием РЕБ или проблемами обработки данных в сервисе.
Над Украиной зафиксировали самолет
Над Украиной зафиксировали самолет

Добавим, что случаи сбоев радаров во время войны это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показах на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, вероятнее всего, сбой. Потому что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в ней работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе",объяснял он.

Для справки

Airbus A320 – это узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский самолет. Введенный в эксплуатацию в 1988 году, он стал первым гражданским самолетом с электродистанционной системой управления (fly-by-wire). Борт вмещает 140-180 пассажиров, дальность полета до 6 150 км и является одним из самых успешных и популярных в мире, конкурируя с Boeing 737.

Airbus A320
Airbus A320

Ранее "Телеграф" рассказывал, что странный самолет из Москвы засекли над Украиной.

