У небі над Україною помітили найпопулярніший лоукостер: куди летів літак і що це було (фото)

За три години польоту повітряне судно нібито порушило повітряний простір країни

Один з міжнародних бортів міг пролетіти над Україною. Адже радари зафіксували Airbus A320 у гірських регіонах.

Як свідчать дані порталу Flightradar24, борт нібито пролетів над західними регіонами України ввечері 16 березня. Лоукостер радари зафіксували над Закарпатською областю, поблизу Мукачево.

Йдеться про рейс W43696/A320, який прямував з Данії до Румунії. Вилетів борт о 13:32 з аеропорту Біллунда та приземлився о 16:46 у Ясси. За майже три години польоту радари зафіксували літак нібито над Україною. Однак фактично над нашою державою з 2022 року повітряний простір закрито, будь-які пасажирські чи інші цивільні польоти заборонені.

Дані про рейс

Ймовірніше літак на мапі польотів над Україною — це збій системи чи радару. Він може бути обумовлений:

передачею спотворених даних про місцезнаходження літака,

збоями в роботі наземних приймальних станцій,

перешкодами в роботі GPS,

активним використанням РЕБ чи проблемами обробки даних у сервісі.

Додамо, що випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їх експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Для довідки

Airbus A320 — це вузькофюзеляжний середньомагістральний пасажирський літак. Введений в експлуатацію у 1988 році, він став першим цивільним літаком з електродистанційною системою управління (fly-by-wire). Борт вміщує 140-180 пасажирів, має дальність польоту до 6 150 км і є одним із найуспішніших та найпопулярніших у світі, конкуруючи з Boeing 737.

