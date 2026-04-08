Харьков накопил более 44 млрд грн долгов в энергетике — СМИ
Городские власти Харькова провоцируют общенациональный коллапс, отказываясь платить за электроэнергию и газ, и накапливая миллиардные долги.
Об этом говорится в статье "Экономическая правда".
Политика мэра Игоря Терехова, которую издание называет "социализмом" за счет остальной страны, напоминает финансовую пирамиду, от которой пострадают все украинцы, говорится в материале.
Городские власти терпят и покрывают неплатежи коммунальных служб, фактически переводя стоимость этих услуг на остальных потребителей в стране.
Коммунальные службы, прямо подчиняющиеся городским властям, годами сознательно не платят ни за электричество, ни за газ.
В качестве примера, который приводится в статье, по итогам 2025 года "Харьковские тепловые сети" заняли первое место среди всех предприятий Украины по приросту задолженности за потребленный газ.
Эксперты предупреждают: без немедленного вмешательства долговая цепь может привести к коллапсу общегосударственного значения, когда за долги городских властей Харькова начнет расплачиваться вся страна.