Харків накопичив понад 44 млрд грн боргів в енергетиці - ЗМІ

Міська влада Харкова провокує загальнонаціональний колапс, відмовляючись платити за електроенергію і газ, і накопичуючи мільярдні борги.

Про це йдеться в статті видання "Економічна правда".

Політика міського голови Ігоря Терехова, яку видання називає "соціалізмом" за рахунок решти країни, нагадує фінансову піраміду, від якої постраждають всі українці, йдеться в матеріалі.

Міська влада толерує і покриває неплатежі комунальних служб, фактично перекладаючи вартість цих послуг на решту споживачів в країні.

Комунальні служби, які прямо підпорядковуються міській владі, роками свідомо не платять ні за електрику, ні за газ.

Як приклад, який наводиться в статті, за підсумками 2025 року "Харківські теплові мережі" посіли перше місце серед усіх підприємств України за приростом заборгованості за спожитий газ.

Експерти попереджають: без негайного втручання борговий ланцюг може призвести до колапсу загальнодержавного значення, коли за борги міської влади Харкова почне розплачуватися вся країна.