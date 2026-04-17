"Дату победы никто не скажет": командир Лавренюк о войне

Командир 214-го отдельного штурмового батальона, подполковник Лавренюк (позывной "Ментол") — о реальной ситуации на фронте, сложной зиме, преимуществе противника и том, что может ускорить победу Украины.

— Как вы оценили бы ситуацию на фронте сейчас: мы продвигаемся или наоборот теряем позиции?

— О поражении точно речь не идет. На тех направлениях, где работают наши подразделения, есть продвижение. Мы выдвигаем рубежи блокировки, создаем условия для дальнейших штурмовых и наступательных действий. Это не скорый процесс, но он системный.

— Какими средствами сейчас проводится основная работа на передовой?

— Активно применяются FPV-дроны, работает артиллерия, в частности, высокоточная. Также задействованы штурмовые группы, которые производят поисковые и боевые действия непосредственно на позициях противника. Это комплексная работа.

— Можно ли сегодня говорить о каких-то прогнозах победы?

— Дату вам не скажет никто. И это честный ответ. Основная проблема – преимущество противника в личном составе. В отдельных направлениях соотношение может быть один к семи, один к десяти. А во время их наступательных действий даже один до пятнадцати.

Но есть важный момент: при этом преимуществе они несут большие потери. Они бросают больше людей и больше теряют.

— Противник постоянно меняет тактику?

— Да. Они усиливают направления, опрокидывают резервы, меняют основные удары. Одни подразделения уничтожаются – заходят другие. Это постоянный ротационный процесс.

— Эта зима была одной из самых трудных. Как ее пережили военные?

— Это уже не первая зима, и мы гораздо лучше к этому готовы. Если сравнивать с 2022 годом – разница большая.

Имеются средства обогрева, сухпайки, окопные свечи, электроподогрев. Военные уже знают, как действовать в условиях минус 10 или минус 20. Плюс есть поддержка государства и волонтеров.

Не было критических ситуаций, когда людям массово нечем было согреться.

— Сейчас многие международные делегации приезжают в Украину. Бывают ли они непосредственно в ваших подразделениях?

— На передовую – нет. Туда, где работают штурмовые подразделения, никто их не повезет. Это вопрос безопасности. Даже командир не возьмёт на себя такую ответственность.

— Как сейчас происходит комплектование подразделений?

— Мобилизация продолжается постоянно. Есть потери, есть люди, выбывающие по состоянию здоровья. Поэтому каждый месяц приходит новый личный состав.

С ними работают инструкторы, сержанты, командиры с боевым опытом. Людей готовят к реальным условиям войны.

— Что, по-вашему, может ускорить победу?

— Это не вопрос изменений в системе. Это вопрос каждого гражданина.

Враг пришел на нашу землю. И если у человека есть физические и психологические возможности — лучше прийти и стать на защиту государства. Это и есть кратчайший путь к победе.

— Где сейчас сложнее: на Харьковском или Северском направлении?

— Нельзя так сказать. Все зависит от обстоятельств: какие силы противник бросает, какая техника, какие подразделения — пехота или штурмовые или специальные.

Сегодня может быть сложнее в одном месте, завтра – в другом. Это живая война.