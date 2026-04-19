После теракта в Киеве. Портников дал печальный прогноз по поводу будущего в Украине

На общество после войны могут серьезно повлиять пережитые травмы

На фоне теракта в Киеве 18 апреля обострилась тема оружия в обществе. После войны в Украине может вырасти количество случаев применения огнестрельного оружия и массовые стрельбы могут стать регулярными, при этом без характера террористических атак.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников в эфире "Эспрессо". По его словам, подобные события могут оказаться частью более широкой проблемы.

"Я думаю, что после войны у нас будет очень много инцидентов с огнестрельным оружием. После нескольких таких случаев массовой стрельбы будут десятки смертей, и люди забудут о свободном ношении огнестрельного оружия как факте на десятилетие. Просто потому, что будут наблюдать похороны за похоронами. Это будет нормальным фоном послевоенной жизни", — полагает Портников.

Подобные инциденты могут быть обусловлены сложностями адаптации военных к мирной жизни.

"В той или иной ситуации будет сообщено о массовой стрельбе и это не будет террористическим актом. Почему? Будет очень много людей, которые придут с фронта, у которых будет трудная социализация, им будет сложно находить себя в обществе и это абсолютно нормально для послевоенного времени", — отметил Портников.

Журналист акцентирует, что длительное участие в боевых действиях может повлечь за собой серьезные психологические последствия.

"Ведь когда человек воюет 7-8 лет или больше может быть психологически травмирован, но при этом знать как владеть оружием и как его достать", — пояснил он.

Портников также подчеркнул, что на общество после войны могут серьезно повлиять пережитые травмы и опыт насилия. В частности, этот факт может поставить точку в дискуссиях о свободном обращении оружия.

Предыстория

Примерно в 17 часов 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по людям. 58-летний уроженец Москвы убил четырех человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников. По предварительным данным, он использовал автоматическое оружие.

На место прибыл прокурор города Киева. В ходе штурма спецподразделением КОРД стрелок ликвидирован.

В результате нападения погибли шесть человек. Среди них – умерший на месте происшествия мужчина и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице. Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь.

К слову, одновременно возник пожар в квартире, где был зарегистрирован нападающий.

В Киевской прокуратуре сообщили, что по факту расстрела гражданских и захвата заложников начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, приведший к гибели людей.

