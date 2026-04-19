Після теракту у Києві. Портников дав сумний прогноз щодо майбутнього в Україні

На суспільство після війни можуть серйозно вплинути пережиті травми

На тлі теракту у Києві 18 квітня загострилася тема зброї у суспільстві. Після війни в Україні може зрости кількість випадків застосування вогнепальної зброї та масові стрілянини можуть стати регулярними, при цьому без характеру терористичних атак.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі "Еспресо". За його словами, подібні події можуть виявитися частиною ширшої проблеми.

"Я гадаю, що після війни у нас буде дуже багато інцидентів з вогнепальною зброєю. Після кількох таких випадків масової стрілянини будуть десятки смертей, і люди забудуть про вільне носіння вогнепальної зброї як факт на десятиріччя. Просто тому, що будуть спостерігати похорон за похороном. Це буде нормальним тлом післявоєнного життя", — вважає Портников.

Подібні інциденти можуть бути зумовлені складнощами адаптації військових до мирного життя.

"В тій чи іншій ситуації, буде повідомлено про масову стрілянину і це не було терористичним актом. Чому? Буде дуже багато людей, які прийдуть з фронту, в яких буде важка соціалізація, їм буде складно знаходити себе в суспільстві й це абсолютно нормально для післявоєнного часу", — зазначив Портников.

Журналіст наголошує, що тривала участь у бойових діях може спричинити серйозні психологічні наслідки.

"Адже коли людина воює 7-8 років або більше може бути психологічно травмована, але при цьому знати як володіти зброєю і як її дістати", — пояснив він.

Портников також наголосив, що на суспільство після війни можуть серйозно вплинути пережиті травми та досвід насильства. Зокрема, цей факт може поставити крапку у дискусіях щодо вільного обігу зброї.

Передісторія

Приблизно о 17 годині 18 квітня у Голосіївському районі Києва чоловік відкрив стрілянину по людях. 58-річний уродженець Москви вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. За попередніми даними, він використав автоматичну зброю.

На місце прибув прокурор міста Києва. Під час штурму спецпідрозділом КОРД стрілок ліквідовано.

Внаслідок нападу загинули шестеро людей. Серед них – чоловік і жінка, що помер на місці події, яка від отриманих поранень померла в лікарні. Їхній син 2015 року народження з вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога.

До речі, одночасно виникла пожежа у квартирі, де було зареєстровано нападника.

У Київській прокуратурі повідомили, що за фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що спричинив загибель людей.

