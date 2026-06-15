Белая мебель уже не в моде: интерьеры покоряет новый и практичный тренд 2026

Их можно применить как на кухне, так и в туалете.

Классическая гладкая белая мебель, которая годами доминировала в кухонных интерьерах, гостиных и спальнях, стремительно теряют свою популярность. На смену холодному минимализму, который превращал комнаты в подобие "стерильных операционных", в 2026 году пришел новый тренд — мебель с рельефными и текстурированными поверхностями.

Эта тенденция, которая сейчас активно завоевывает европейский рынок интерьерного дизайна, получила название "теплый минимализм". Главным акцентом здесь становится не цвет, а тактильность и игра света. Об этом пишет okdiario.

Почему рельефная мебель вытесняет белую классику

Эксперты по дизайну интерьеров выделяют несколько ключевых причин, почему отказ от гладкого белого цвета стал главным хитом 2026 года.

Элегантность без перенасыщения: Рифленые, фрезерованные и канелюрированные (желобчатые) фасады шкафов создают уникальную игру света и тени. Это придает помещению глубину, объем и архитектурный характер, не перегружая пространство лишним декором.

Белая мебель

Практичность и легкость в уходе: Гладкие белые поверхности (особенно глянцевые или ультраматовые) являются настоящим "рабством постоянной уборки" — на них сразу заметны отпечатки пальцев, мелкие царапины и пыль. Новая мебель с неравномерной текстурой гораздо эффективнее маскирует следы ежедневного использования. Это "умная роскошь", созданная для реальной жизни, а не только для красивых фото в соцсетях.

Гладкие белые поверхности (особенно глянцевые или ультраматовые) являются настоящим "рабством постоянной уборки" — на них сразу заметны отпечатки пальцев, мелкие царапины и пыль. Новая мебель с неравномерной текстурой гораздо эффективнее маскирует следы ежедневного использования. Это "умная роскошь", созданная для реальной жизни, а не только для красивых фото в соцсетях. Уют вместо монотонности: Текстурированные фасады прекрасно сочетаются с благородными природными материалами — темным деревом, мрамором, камнем и металлом. Они разбивают визуальное однообразие и делают дом теплее и комфортнее.

Где лучше всего применять новый тренд

Дизайнеры рекомендуют интегрировать текстуры в интерьер постепенно:

На кухне: Использовать рифленые фасады для верхних шкафчиков или украшения кухонного острова, сочетая их с простыми и лаконичными столешницами.

Рельефная мебель на кухне

В ванной: Рельефные тумбы под раковину помогают создать атмосферу роскошного спа-салона.

Мебель в ванной комнате

В спальне и гостиной Это могут быть дверцы гардеробных шкафов, комоды или стильные ТВ-тумбы, которые благодаря объемному мотиву становятся самостоятельным арт-объектом комнаты.

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