Взрывы, зарево и пожары: что известно о ночной атаке России по Украине (видео)

В областях работала ПВО

В ночь на восресенье, 3 мая, и накануне вечером, Россия запустила по Украине ракеты, дроны и КАБы. Взрывы прогремели в Запорожской, Одесской и Сумской областях.

Информация об этом появлялась в социальных сетях от очевидцев, а также от местных военных администраций.

По Запорожью и области противник бил дронами. А с утра В Воздушных силах сообщили, что в сторону области были выпущены авабомбы (КАБ).

Под масштабной атакой этой ночью оказалась и Одесская область. Враг запускал сразу десятки "Шахедов".

В городе Черноморск начался масштабный пожар после обстрела.

В Конотовском районе Сумской области противник нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Кролевецком обществе.

"Известно о шести пострадавших. Госпитализированы трое раненых, двое из них – в тяжелом состоянии. Также россияне атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Путивльской общине. Предварительно пострадал ребенок. Информация о пострадавших и других последствиях уточняется", — сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

