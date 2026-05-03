Взрывы, зарево и пожары: что известно о ночной атаке России по Украине (видео)
В областях работала ПВО
В ночь на восресенье, 3 мая, и накануне вечером, Россия запустила по Украине ракеты, дроны и КАБы. Взрывы прогремели в Запорожской, Одесской и Сумской областях.
Информация об этом появлялась в социальных сетях от очевидцев, а также от местных военных администраций.
По Запорожью и области противник бил дронами. А с утра В Воздушных силах сообщили, что в сторону области были выпущены авабомбы (КАБ).
Под масштабной атакой этой ночью оказалась и Одесская область. Враг запускал сразу десятки "Шахедов".
В городе Черноморск начался масштабный пожар после обстрела.
В Конотовском районе Сумской области противник нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Кролевецком обществе.
"Известно о шести пострадавших. Госпитализированы трое раненых, двое из них – в тяжелом состоянии. Также россияне атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Путивльской общине. Предварительно пострадал ребенок. Информация о пострадавших и других последствиях уточняется", — сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ночью и с утра в субботу, 2 мая, Россия атаковала Украину беспилотниками. Под ударом оказались сразу несколько городов нашей страны.