Вибухи, заграва та пожежі: що відомо про нічну атаку Росії по Україні (відео)

В областях працювала ППО

У ніч на неділю, 3 травня, і напередодні ввечері, Росія запустила по Україні ракети, дрони та КАБи. Вибухи пролунали у Запорізькій, Одеській та Сумській областях.

Інформація про це з’являлася у соціальних мережах від очевидців, а також місцевих військових адміністрацій.

По Запоріжжю та області противник бив дронами. А з ранку у Повітряних силах повідомили, що у бік області були випущені авабомби (КАБ).

Під масштабною атакою цієї ночі опинилася й Одеська область. Ворог запускав одразу десятки "Шахедів".

У місті Чорноморськ почалася масштабна пожежа після обстрілу.

У Конотівському районі Сумської області противник завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Кролевецькому товаристві.

"Відомо про шістьох постраждалих. Госпіталізовано трьох поранених, двох з них – у важкому стані. Також росіяни атакували безпілотником цивільний автомобіль у Путивльській громаді. Попередньо постраждала дитина. Інформація про постраждалих та інші наслідки уточнюється", — повідомив голова Сумської ОВ Олег Григоров.

