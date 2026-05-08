Фильм "Зброя незалежності": как украинские разработки вернули страх Кремлю
Это не просто лента, а фактически исторический документ, призванный зафиксировать в памяти общества важные моменты новейшей трансформации украинского вооружения
Вот и настало то время, когда Москва просит у Киева разрешения провести парад на Красной площади. Пусть это представляется в виде "предложений перемирия" от их командования, или угроз "ответных ударов" от ру-пропагандистов, но факт остается фактом: даже в самом сердце России сегодня очень и очень боятся украинских атак. Боятся украинского оружия.
Именно об этом — как зарождалось, или вернее — возрождалось производство украинских средств поражения, способных не только уничтожать врага непосредственно на линии столкновения, но и бить далеко вглубь вражеских территорий — САУ "Богдана", ракет "Нептун", морских дронов Sea Baby, воздушных дронов — рассказывает новый документальный фильм "Зброя незалежності" режиссера Корнея Грицюка.
"Телеграф" побывал на допремьерном показе фильма и пообщался с ее героями и творцами.
Сергей Пашинский о том, что украинскому ВПК действительно есть чем гордиться
"Когда в 2022 году началось широкомасштабное вторжение, мы "гордо" встретили его с тремя ракетами "Нептун", одной САУ "Богдана" и 176 птрк "Стугна" против 2 тыс вражеских танков первого эшелона и 5 тыс бмп и БТР. Но с 2022, опираясь на тот небольшой потенциал мы все, наши коллеги, сидящие в этом зале – сделали очень многое. Война сейчас очень динамично меняется, поле боя меняется, меняется и наш военно-промышленный комплекс и особенно предприятие нашей ассоциации NAUDI. Мы (производители вооружения) сегодня превратились в мощную фундаментальную основу нашей независимости, нашей безопасности. И правильно сказал режиссер: "Такие фильмы будем снимать регулярно", — пообещал перед началом показа один из героев фильма "Зброя незалежності" Сергей Пашинский, руководитель Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI), при содействии которой была снята лента.
Миросалав Гай о том, для кого и для чего снят фильм "Зброя незалежності"
На днях в одном из открытых военных пабликов корреспондент, причастный к сфере дронов, опубликовал интересный документ: перехвачено вражеское описание украинских наземных роботизированных комплексов. Больше всего поразило количество НРК, присутствующих в списке: там было зафиксировано более ста самых разных моделей — от дронов-транспортеров до автономных систем ведения огня. Таким количеством были впечатлены даже некоторые старожилы упомянутого паблика – "неужели это все было разработано у нас за время войны и применялось на поле боя"?
Вот именно. И разрабатывалось, и применялось. И это говорит о том, что через несколько лет украинский ВПК совершил без преувеличения, настоящий прорыв. Благодаря которому во многом и удалось переломить ход войны. Именно поэтому такие вещи очень важно и нужно рассказывать, считает ветеран, совладелец компании MIR & CO PRODUCTION и один из соавторов и продюсер фильма "Зброя незалежності" Мирослав Гай.
"По состоянию на 1991 год мы были одной из самых вооруженных стран мира, если говорить с точки зрения остатков того советского наследия, которое хранилось на нашей территории. Но к 2014 году все это было фактически уничтожено, распродано за копейки. Стратегическая авиация – либо распиленная на металл, либо передана в РФ, и сегодня нас м@скали бомбят ею же", – говорит Мирослав Гай.
По его словам, только с 2014 года украинский ВПК начал постепенно оживать, стали появляться новые образцы. Хотя их, конечно, было совсем мало. Но в том числе и благодаря им удалось продержаться в первые тяжелые месяцы войны. Ну а дальше через несколько лет широкомасштабного производства вооружение начало стремительно развиваться, и сегодня за украинскими разработчиками идет настоящая "охота" среди мировых лидеров рынка вооружения.
"Сейчас украинское вооружение известно на весь мир. Это уже даже не национальное, а мировое достояние, их производители постоянно приглашают наших на выставки, и в кооперацию с нами пытаются входить из крупнейших иностранных компаний. Но мы об этом, к сожалению, очень мало рассказываем. Поэтому наш фильм именно для этого, чтобы рассказать историю украинского оружия, рассказать о его производителях и начать соответствующую дискуссию", — говорит Мирослав Гай.
С этой точки зрения, считает продюсер, фильм "Зброя незалежності" — не просто фильм. Это фактически исторический документ, призванный зафиксировать в памяти общества важные моменты новейшей трансформации украинского вооружения.
"Конечно, мы не сможем рассказать обо всех производителях сразу. Если даже взять эту упомянутую российскую "методичку" об украинских НРК – то нужно будет снимать огромный сериал на несколько сезонов. Но начинать об этом говорить и рассказывать нужно, ведь Украине уже есть чем гордиться. Да и люди, простите, уходят. Предприятия бомбятся. Достижения забываются. А мы не хотим, чтобы все это забылось. И потому наш фильм – это также попытка рефлексии, создания небольшого документа, в котором зафиксированы важные моменты развития и трансформации нашего вооружения", – объясняет Мирослав Гай.
Герои ленты
У ленты "Зброя незалежності" очень интересные герои. Это руководители компаний и инженеры, рассказывающие о том, как создавать новые образцы порой приходилось не благодаря, а вопреки. Это военные ветераны, демонстрирующие уникальные кадры применения оружия в боевых условиях. Это собственно и само оружие.
Например, САУ "Богдана", путь на фронт которой смахивает на настоящий детектив – сначала обречена на уничтожение командованием, но спрятана ее разработчиками, чтобы с первых дней стать на защиту Украины и продемонстрировать фантастическую эффективность.
Чего стоит только снайперское поражение врага на острове Змеиный в почти 40 км от береговой линии, кадры которого демонстрируются в фильме.
Это ракета "Нептун", в перспективу которой сначала не верили, пока первые боевые пуски не потопили флагман российского флота крейсер "Москва". Между прочим фильм рассказывает интересные, до сих пор не слишком публичные подробности разработки ракеты: оказывается, что после первых и не слишком эффективных испытаний "Нептуна" были обнаружены следы вмешательства, которые могли свидетельствовать об умышленной порче системы наведения этого оружия.
В конце концов, "Нептун" доказал свою эффективность. И этот тип ракеты продолжает активно развиваться, в том числе и в отношении дальности поражения.
Это морские, наземные и воздушные дроны разных моделей. Лента рассказывает как первые, порой достаточно "детские" попытки применения этого вида вооружения, в конце концов превратили его в грозную и без преувеличения основную боевую силу украинского войска.
И здесь важно, что лента не только делает акцент на достижениях, но предлагает задуматься над перспективой развития украинского ВПК. Потому что враг, к сожалению, тоже не стоит на месте.
Это значит, что вызовы для Украины не закончились – нужно привлекать дополнительные ресурсы, нужно вкладываться в технологии, нужные деньги, которые можно найти, обеспечив возможность доступа украинским производителям на зарубежные рынки. Конечно, позаботившись, в первую очередь, о потребностях собственных сил обороны.
И, конечно же, нужно рассказывать об успехах собственного оружия и его производителей, ведь нам действительно есть чем гордиться.
История украинского оружия пишется прямо сейчас – в конструкторских бюро и на поле боя. И очень важно сохранить его в памяти страны и научиться ценить тех, кто вкладывается в победу. Следовательно, фильм "Зброя незалежності" — одна из возможностей увидеть эту историю не сводами новостей, а живыми голосами ее создателей.
