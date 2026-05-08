СБУ расследует более 80% всех преступлений, которые россияне совершили на территории Украины, – глава СБУ Евгений Хмара

Служба безопасности Украины расследует более 130 тысяч уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией РФ. В них исследуется 80% всех преступлений, совершенных россиянами на территории Украины за время вторжения, вместе с обстрелами энергетической инфраструктуры. С начала полномасштабного вторжения только по нефтегазовой инфраструктуре враг совершил 596 таких ударов.

Об этом заявил в.и.о. Главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара во время своего выступления на международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения".

"Следователи СБУ системно работают над тем, чтобы установить виновных. За каждым ударом стоят конкретные имена и фамилии. Поэтому наша задача не только зафиксировать последствия атак по критической инфраструктуре и доказать их системный характер, но и установить исполнителей, командиров и организаторов. И потом – привлечь их к ответственности. СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы найти и наказать виновных", – подчеркнул руководитель Службы.

Для этого СБУ на постоянной основе собирает, проверяет и систематизирует доказательную базу. В дальнейшем эти материалы направляются в суд. Они также интегрируются в международные механизмы, в частности, в процессы Международного уголовного суда. В дальнейшем материалы становятся основой для принятия решений о применении санкций в отношении лиц и структур, причастных к агрессии против Украины. На сегодняшний день более тысячи россиян получили подозрение в совершении военных преступлений.

Евгений Хмара также подчеркнул, что враг систематически избивал по объектам, от которых зависит жизнедеятельность прежде всего гражданского населения. В частности, под атаками России оказывались предприятия, которые обеспечивали граждан отоплением, газом, водоснабжением.

"Повреждение одного такого инфраструктурного узла может нарушить функционирование всех связанных с ним систем. Именно в этом состоит логика врага: критическая инфраструктура используется как точка влияния на устойчивость общества, базовые условия жизни, ощущение безопасности и способность гражданского населения выдерживать длительную войну", – отметил Евгений Хмара.

По словам и.о. Председатели Службы, удары России по критической инфраструктуре Украины должны оцениваться как системная политика террора против украинского народа.

"Эти удары не парализовали украинскую армию и не остановили логистику фронта. Их очевидное последствие другое – создание гуманитарного давления на гражданское население, прежде всего в зимний период", – сказал в завершение выступления глава СБУ Евгений Хмара.