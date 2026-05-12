Єрмаку не обиратимуть запобіжний захід: суд пояснив, що сталось

Під час засідання Вищого антикорупційного суду 12 травня не обиратимуть запобіжний захід колишньому голові ОП Андрію Єрмаку. Процедуру перенесли на інший день.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов із зали суду. На засіданні лише заслухають прокурора та розглянуть частину матеріалів.

Як виявилось, у цій справі всього є 16 томів обсягом 250 аркушів. Через великий обсяг документів захист не мав часу з ними ознайомитися, тому адвокат попросив перенести засідання.

Документи у справі Андрія Єрмака Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Суд ухвалив рішення, що наступне засідання відбудеться 13 травня.

Зазначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір просити запобіжний захід Андрію Єрмаку у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 180 млн грн. Про це глава САП Олександр Клименко заявив на брифінгу 12 травня.

Андрій Єрмак на суді. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Що передувало

Увечері 11 травня колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку оголосили підозру через розкрадання коштів на елітному будівництві у Київській області. На ексчиновника може чекати кримінальна відповідальність.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Вказано, що колишньому голові ОП повідомили про підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі. Це тяжкий злочин, який карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

Андрій Єрмак. Фото: Facebook

"НАБУ та САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одного з її учасників — колишньому керівнику Офісу Президента України. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України. Продовжуються невідкладні слідчі дії", — йдеться у повідомлені.

Коментар Єрмака

Ексголова ОП Андрій Єрмак у коментарі журналістам, які були на місці слідчих дій НАБУ та САП, не був багатослівним. Він наголосив, що все розповість після закінчення слідства.

"Я не буду зараз нічого коментувати. Коли закінчаться слідчі дії, я дам коментар", — сказав він.

На уточненні про кооператив "Династія" він заявив, що не знає про що йдеться.

"У мене немає жодного будинку, у мене є лише одна квартира та один автомобіль, який ви бачили", — сказав Єрмак.

У відповідь на запитання, чи його прізвисько на плівках "Хірург", зазначив: "Моє ім’я Андрій Єрмак, іншого імені у мене немає".

Що кажуть в Офісі президента

В офісі президента України прокоментували вручення підозри Єрмаку. Радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин наголосив, що поки що рано давати подіям якісь оцінки.

"Поки що рано щось оцінювати. Як бачите, процесуальні дії ще тривають", — заявив Литвин.

Кому ще повідомили про підозру

У вівторок, 12 травня, НАБУ та САП повідомили про підозру ще 6 учасникам групи, викритої на легалізації майже 500 млн на елітному будівництві під Києвом. Як повідомляє пресслужба НАБУ, за 2021–2025 роки підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин у Київській області.

Відомо, що серед них:

колишній віце-прем’єр-міністр України;

бізнесмен (один із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в рамках спецоперації "Мідас");

інші особи.

Офіційно НАБУ не називає імена підозрюваних, проте, за словами нардепа Олексія Гончаренка, йдеться про Олексія Чернишова, який обіймав посаду віце-прем’єр-міністра з 2024 по 2025 рік, а також про бізнесмена Тимура Міндіча, який втік.

"Колишньому віце-прем’єру Чернишеву, Міндічу та ще 4 особам оголосили про підозри щодо легалізації придбаного злочинним способом майна в особливо великих розмірах. Йдеться про маєтки "Династія" в Козині", — пише Гончаренко.

Справа Андрія Єрмака. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

