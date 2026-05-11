Может ли новая волна мобилизации в России изменить ход войны: риски есть не только для Украины

Потери россиян на фронте растут, а результаты скудные

Возможная новая волна мобилизации в России может свидетельствовать о значительной нехватке ресурсов для войны у россиян. Но насколько приток новых сил в армию РФ опасен для Украины, ударит ли это по самому агрессору и сколько времени уйдет на призыв?

Ответы на эти вопросы "Телеграфу" дали эксперты.

Россия провалила весеннее наступление. Спасет ли мобилизация летнюю кампанию

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", убежден, что сообщения СМИ о возможной готовности к мобилизации более 300 тысяч душ в армию Кремля имеют несколько месседжей.

Насколько возможна эта массовая мобилизация в России, чтобы за короткий срок набрали большое количество людей? Насколько это угрожающе для нас, угрожающе ли это для самой России?

— Для путинского режима эта мобилизация крайне необходима, потому что без нее они не смогут продолжать войну. Те темпы добровольной мобилизации, которые у них сейчас есть, не обеспечивают российским войскам успеха на поле боя. Я имею в виду не столько какой-то глобальный масштабный прорыв, или что-то в этом роде. Им мобилизация в таком количестве нужна, чтобы продолжать войну хотя бы в течение 2027 года. Если мобилизация начнется завтра (а у них действительно есть возможность собирать до 100 тысяч в месяц), то эффект от такой мобилизации на фронте мы ощутим в конце августа — начале сентября.

Александр Коваленко

Это не будет прорыв или обрушение обороны, нет. Они смогут выйти примерно на те же показатели захвата территории, как в 2025 году. (Тогда россияне захватывали 500-550 квадратных километров территории Украины в месяц). И будут иметь возможность продолжать войну еще в 2027 году примерно в таком же темпе. У них темп захвата территории и эффективность боевых действий значительно снизились.

С начала 2026 г. они захватили 685 квадратных километров территории Украины. А количество потерь в среднем такое же, 30-32 тысячи. То есть на один квадратный километр теряют личного состава примерно в 4 раза больше, чем в 2025 году. К примеру, если мы говорим о показателе прошлого месяца, то в апреле россияне теряли 232 тела на один квадратный километр. То есть, их потери превышали почти три роты, чтобы захватить один квадратный километр. А первая неделя мая демонстрирует совсем другую уже динамику: они тратили 325 тел на один квадратный километр, чтобы захватить.

То есть территорий захватывают меньше, потери пропорционально растут, им нужен человеческий ресурс. У них для летней наступательной кампании стратегический резерв примерно 20 тысяч – это ни о чем, если мы говорим о стратегическом резерве. Этого недостаточно, чтобы вытянуть всю летнюю наступательную кампанию. Они должны этот ресурс сосредоточить только на одном отдельном направлении, но даже сами не знают, на каком. У них и Константиновский "важный", и Славянско-Краматорский "важный", и Лиманский "важный", Гуляйпольский "важный". В Покровско-Мирноградской агломерации еще не решен вопрос, а хотят открывать еще Добропольское направление, Дружковское.

Покровское направление на карте

То есть у них много "важных" направлений, а количества стратегического резерва достаточно только для одного. Поэтому я могу сказать, что весенняя наступательная кампания у россиян провалилась. Даже еще май не закончился, но можно делать такой вывод.

Летняя наступательная кампания (рано говорить, что она провалилась), но я не вижу в ней перспективы лучше, чем было прошлым летом. Даже хуже, чем летняя наступательная кампания 2025 года. То есть это все провально.

Тогда еще была инерция, по которой они начали воевать в 25 году исключительно человеческим ресурсом, минимизировав использование бронированной техники. Сейчас этой инерции нет, мы адаптировались к малым тактическим группам и использованию такой тактики человеческого ресурса. Чего нового, другого они не могут сейчас сделать. Соответственно у них уменьшается коэффициент полезного действия от этой тактики. Как его можно увеличить? У России только один путь – забрасывать наши позиции еще большим количеством человеческого ресурса. То есть мобилизация – это безысходность для россиян, они вынуждены будут ее проводить.

Как долго они могут поддерживать темпы мобилизации по 100 тысяч в месяц?

– Мобилизационная система этого [долго] не выдержит просто. А россияне все выдержат. Это аморфные беспозвоночные субстанции, выдерживающие все, что с ними делают. Разве что только у них появится какой-то лидер, а обычно это какой-то представитель олигархата или силовых структур, устроивший локальный мятеж. Но пока об этом рано говорить.

У России есть возможность проведения мобилизации без каких-либо масштабных протестов и бунтов, но она будет непродолжительна. Три-четыре месяца примерно будет этот процесс продолжаться. Поэтому эффект будет где-то в конце августа. Если это начнется завтра, то только в конце августа. В августе будет ощущаться эффект этого излишнего ресурса. Да, эти люди даже не будут проходить БОВП (курс новобранца. — Ред.), подписал контракт — и сразу на линию боестолкновения.

Но еще предстоит логистика, перегруппировка, передислокация. Эти мобилизованные должны заполнить всю ЛБС и по границе. Я думаю, их будут использовать, чтобы они заполнили все эти локации, все подразделения, и это чувствовалось, что это уйдет примерно до месяца, даже дольше будет тянуться. Поэтому в августе мы можем почувствовать на себе этот эффект.

Россияне готовы к мобилизации. Кривонос о работе над ошибками в России

Политический и военный деятель, генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019 гг.) Сергей Кривонос говорит, что Россия готова к новой волне мобилизации. Кремль провел определенную работу, определившую способность к призыву населения.

"Ошибки, совершенные в 2022-м, 2023-х годах, они учли и организовали соответствующим образом", — говорит генерал-майор.

Он подчеркнул, что убегает от мобилизации не слишком много россиян. Однако возможны и непредсказуемые процессы в больших городах.

"У них мало граждан, которые в масштабах будут убегать. Единственные два города, которые еще способны на какую-то самостоятельность, свободу и независимость — это Питер и Москва. Это не так и мало, с учетом того, что Москва — это 18 миллионов с пригородами, Питер — от 5 до 7 миллионов. Поэтому это достаточно серьезно. Мобилизационного потенциала в РФ пока более чем достаточно. Потому они способны провести мобилизацию. Хотя вопрос о полномасштабной мобилизации и не стоит, но если нужно, они будут ее готовить, чтобы просто задавить нас "мясом", — резюмировал Кривонос.

