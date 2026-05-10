"Перемирие" под огнем: где уже гремели взрывы и что происходит на фронте

Россия продолжила атаки едва ли не по всей линии фронта

Несмотря на трехдневное перемирие с 9 по 11 мая между Украиной и Россией, на фронте произошло 121 столкновение. Кроме того враг обстреливал украинские города "Шахедами".

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как противник нарушил договоренности во время так называемого "режима тишины".

10 мая

07:40 По состоянию на 10 мая известно, что россияне атаковали беспилотниками два района Днепропетровской области. В результате ранения получил ребенок.

Была совершена атак по Никополю и по Синельковскому району. В последнем повреждена инфраструктура и пострадала 3-летняя девочка. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Последствия атак по Днепропетровской области

07:30 Один человек погиб, еще трое ранены в результате вражеских атак на Запорожский и Пологовский районы. Всего за сутки оккупанты нанесли 780 ударов по 33 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 16 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Пострадавший дом в Запорожской области. Фото: Запорожская ОВА

00:50 Беспилотник был зафиксирован над Отрадным в Запорожской области.

9 мая

23:00 В Харькове в результате попадания вражеского дрона в технический этаж 9-ти этажки в Индустриальном районе пострадали два человека. Повреждена лифтовая шахта, выбиты около тридцати окон. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Пострадавшая многоэтажка в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

22:30 С начала суток несколько раз были зафиксированы беспилотники противника в Харьковской и Донецкой областях.

22:00 Согласно данным Генштаба ВСУ, за последние сутки произошло 121 боевое столкновение. Противник задействовал для поражения 4737 дронов-камикадзе и произвел 1524 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на фронте была следующей:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг провел 21 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов. Зафиксировано два вражеских штурмовых действия.

враг провел 21 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов. Зафиксировано два вражеских штурмовых действия. На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Прилепка, Избицкое, Старица, Терновая, Петро-Ивановка, Синельниково и Нововасиловка. Одна из этих атак продолжается.

противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Прилепка, Избицкое, Старица, Терновая, Петро-Ивановка, Синельниково и Нововасиловка. Одна из этих атак продолжается. На Купянском направлении противник штурмовал один раз в сторону Купянска.

противник штурмовал один раз в сторону Купянска. На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре штурма окупантов в районах населенных пунктов Лиман, Заречное, Ямполь и Озерное.

украинские воины отражали четыре штурма окупантов в районах населенных пунктов Лиман, Заречное, Ямполь и Озерное. На Константиновском направлении россияне 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки. Три из этих вражеских атак еще продолжаются.

россияне 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки. Три из этих вражеских атак еще продолжаются. На Покровском направлении враг совершил 22 атаки.

враг совершил 22 атаки. На Александровском направлении россияне пять раз атаковали в сторону Александрограда, Январского, Вороного и Сосновки. Одна из этих атак – продолжается.

россияне пять раз атаковали в сторону Александрограда, Январского, Вороного и Сосновки. Одна из этих атак – продолжается. На Гуляйпольском направлении зафиксировано 23 атаки.

16:00 С начала суток количество атак агрессора составляет 51.

Предыстория

Президент США Дональд Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и Россией. Оно начинается 9 мая и продлится до 11 мая. По его словам, за это время также должен состояться обмен пленными.

Американский лидер подчеркнул, что это перемирие будет предусматривать прекращение всех боевых действий, а также обмен 1000 военнопленных со стороны каждой страны.

"Этот запрос был сделан непосредственно мной, и я очень ценю его одобрение президентом Путиным и президентом Владимиром Зеленским. Надеюсь, это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны", — говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский ответил, что Украина приняла предложение Трампа и готова к перемирию.

"Сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая", — сказал украинский лидер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему никто не сорвал короткий парад Путина.