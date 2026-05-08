Больше не неприкосновенны? В Украине хотят установить суровое наказание для нарушителей из ТЦК

Это решение может изменить все

Для работников ТЦК и членов ВЛК (военно-врачебная комиссия) могут установить уголовную ответственность за нарушение правил мобилизации. Законопроект, содержащий такие нормы, комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом.

Речь идет о проекте закона №12442 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, председателями и членами военно-врачебных комиссий. Документ предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы для должностных лиц ТЦК и членов ВЛК за нарушение порядка призыва и проведения военно-врачебной экспертизы.

За что сотрудники ТЦК и члены ВЛК могут попасть за решетку

Документ, который ВР 12 марта приняла в первом чтении, предлагает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы для членов ТЦК и ВЛК за нарушение порядка призыва, в случае если это привело к призыву гражданина, не подлежащего мобилизации. Такое же наказание предусмотрено за действия, повлекшие незаконное освобождение гражданина от призыва.

Также за эти действия возможно дополнительное наказание. Речь идет о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

Соответствующие изменения авторы законопроекта предлагают внести в Уголовный кодекс Украины. Его хотят дополнить новыми статьями 337-1 "Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе" и 426-2 "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу".

Как рассказывал "Телеграф", экс главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал три типа "умной мобилизации" для Украины. По его словам, это не только о количестве мобилизованных, но и более эффективном использовании технологий.