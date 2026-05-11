ТЦК могут исчезнуть. Что предлагают вместо них

Предлагали, чтобы доставкой мужчин занималась исключительно полиция, однако там не согласны

ТЦК могут уйти в прошлое. Есть планы реформировать их в "Офисы резерва+" с отдельными подразделениями.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в парламенте. Отмечается, что команда Министерства обороны, работающая над реформой мобилизации предлагает трансформировать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в "Офисы резерва+" с офисами комплектования и офисами сопровождения.

Какие изменения могут ожидать ТЦК

В Минобороны предлагают следующие трансформации:

разделить систему на отдельные направления: рекрутинг, ВЛК и мобилизацию;

создать отдельные офисы для выплат военным, помощи семьям и организации погребений;

часть процессов перевести в цифровой формат;

открыть рекрутинговые точки в общественных местах;

создать специальные хабы для оформления добровольцев и мобилизованных.

Как уменьшить конфликты с ТЦК. Инфографика "Телеграф"

Предполагается, что офисы комплектования будут заниматься учетом военнообязанных, мобилизацией и рекрутингом. Социальные вопросы и выплаты военным будут в зоне ответственности офисов сопровождения. Часть процессов хотят перевести в цифровой формат.

Как рассказали источники "УП" в военном руководстве, в Минобороны также обсуждали вариант, чтобы мужчин в ТЦК доставляли только полицейские без участия военных. Однако полиция не соглашается на это, обсуждение забуксовало.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине могут установить суровое наказание для нарушителей из ТЦК. Если мобилизованный мужчина, который не подлежит мобилизации, представителям ТЦК и ВЛК предлагают давать до 8 лет тюрьмы.