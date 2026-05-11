ТЦК могут исчезнуть. Что предлагают вместо них
Предлагали, чтобы доставкой мужчин занималась исключительно полиция, однако там не согласны
ТЦК могут уйти в прошлое. Есть планы реформировать их в "Офисы резерва+" с отдельными подразделениями.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в парламенте. Отмечается, что команда Министерства обороны, работающая над реформой мобилизации предлагает трансформировать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в "Офисы резерва+" с офисами комплектования и офисами сопровождения.
Какие изменения могут ожидать ТЦК
В Минобороны предлагают следующие трансформации:
- разделить систему на отдельные направления: рекрутинг, ВЛК и мобилизацию;
- создать отдельные офисы для выплат военным, помощи семьям и организации погребений;
- часть процессов перевести в цифровой формат;
- открыть рекрутинговые точки в общественных местах;
- создать специальные хабы для оформления добровольцев и мобилизованных.
Предполагается, что офисы комплектования будут заниматься учетом военнообязанных, мобилизацией и рекрутингом. Социальные вопросы и выплаты военным будут в зоне ответственности офисов сопровождения. Часть процессов хотят перевести в цифровой формат.
Как рассказали источники "УП" в военном руководстве, в Минобороны также обсуждали вариант, чтобы мужчин в ТЦК доставляли только полицейские без участия военных. Однако полиция не соглашается на это, обсуждение забуксовало.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине могут установить суровое наказание для нарушителей из ТЦК. Если мобилизованный мужчина, который не подлежит мобилизации, представителям ТЦК и ВЛК предлагают давать до 8 лет тюрьмы.