Умер основатель телеканала CNN Тед Тернер: чем запомнился

Американский бизнесмен и основатель телеканала CNN Тед Тернер умер на 88-м году жизни. Он был медиа-новатором и филантропом.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на пресс-релиз компании Turner Enterprises.

Каким был Тед Тернер

Бизнесмен получил свою всемирную известность благодаря его идее доставлять новости со всего мира в режиме реального времени и круглосуточно. Основатель одного из самых популярных телеканалов мира искренне гордился своим детищем, называя его "величайшим достижением" своей жизни.

При этом медиаимперия Тернера включала также первую суперстанцию ​​кабельного телевидения и популярные каналы для фильмов и мультфильмов.

