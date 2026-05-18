Компании с криминальным шлейфом и адвокаты: кто сбросился на залог Ермака

Наибольший вклад внесла строительная компания из Днепра

Экс глава Офиса президента Андрей Ермак вышел под залог. Более 140 млн. грн для него собрали 7 физических лиц и 7 компаний.

"Телеграф" собрал, что о них известно. По данным источников "УП", наибольшую сумму среди физлиц — 30 млн грн внес Сергей Ребров. Бывший футболист и тренер Украинской сборной с Ермаком дружат, а состояние спортсмена позволяет выделить такую сумму.

Следующую по величине сумму — 8 млн. внесла руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова. В прошлом Тапанова сначала работала на Ермаке в ООО "Международная юридическая компания", а затем они стали партнерами и учредителями одноименного адвокатского объединения. После назначения Андрея Ермака в Офис Президента Тапанова вошла в наблюдательные советы государственных гигантов — "Сбербанк" и "Укрнафта".

Еще 6,5 миллиона гривен внес адвокат Сергей Свириба. Он адвокат. По некоторым данным – одногруппник Ермака. Замыкает залогодателей-миллионников Игорь Фомин с суммой в 5 млн грн. Это адвокат Ермака.

Другие взносы меньше – адвокат Александр Крикунов (500 тысяч грн), Алина Волошина (368 тыс. грн) и медиапродюсер, блоггер и политтехнолог Владимир Петров (80 тыс.грн).

Какие компании "скинулись" на выход Ермака из СИЗО

Основную часть суммы – почти 100 млн грн, внесли юридические лица. Наибольший вклад — ООО "Специализированное управление Стройэлектромонтаж" — 32 млн грн. Компания из Днепра, созданная в 2000 году и основная деятельность – строительство. "Схемы" отметили, что компания фигурировала в уголовном производстве Нацполиции относительно возможной легализации неправомерно полученных средств и неуплаты налогов.

На втором месте — Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение с 30 млн грн. Это частная организация (НИСЭУ), основанная в 2017 году. Участвовала в государственных и коммунальных тендерах на проведение судебных экспертиз и исследований. Основной КВЭД – деятельность в сфере права. По другим — предоставляет информуслуги, проводит исследования и разработки и даже работает с налогообложением и бухучетом. Владелец заявил журналистам, что рассматривает это как рекламу фирмы.

АО "Де Леге Лата" внесли 14 млн грн. Это столичное адвокатское объединение, владелец – Виталий Марфин. Он был задержан по подозрению в получении взятки в 180 тысяч долларов (в 2011 году) и приговорен к штрафу в 25 тысяч грн. Сообщается также, что он – бывший работник Главного отдела контрразведывательной защиты экономики Управления СБУ в Киеве.

Компания, занимающаяся торговлей авто ЧП "СВ-ГРУПП" предоставила 10,2 млн грн. Компания, зарегистрированная в Софиевской Борщаговке, ООО "Миралиф" внесла 9,8 млн грн залога. Деятельность — услуги по предоставлению в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Директор и владелец компании Валентин Крутько оказывался на скамье подсудимых из-за стрельбы в Ивано-Франковском ночном клубе.

По 4 млн грн предоставили АО "А.ДВА.КА.Т" и ООО "Арена Марин". Адвокатским объединением "А.ДВА.КА.Т" руководит Ярослав Куц. Известно, что он прошел в Ирпенский городской совет и пытался пройти от "Европейской Солидарности" в Верховную Раду в 2019. До этого работал ведущим программы "Контролер" на ТРК "Украина",

ООО "Арена Марин" — это украинская частная логистическая и экспедиторская компания, зарегистрированная в Одессе. Уставный капитал – 40 тысяч грн. Владелец – 76-летний Александр Русняк. Основная деятельность — транспортная обработка грузов (по КВЭД).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 666 грн внес актер и общественный деятель Григорий Гришкан, однако его вклад не сыграл роли в окончательном подсчете. Напомним, Ермаку объявили подозрение из-за хищения средств на элитном строительстве в Киевской области. В целом речь идет об отмывании более 460 млн. грн.