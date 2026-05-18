Где таксисты зарабатывают больше - в Польше или Украине? Сравнение показало неожиданный момент

Доход за рубежом выше, но и траты ощутимо выше

Заработная плата таксистов в Польше в несколько раз превышает украинскую. Однако в Украине за такой труд с каждым годом платят всё больше.

Об этом свидетельствуют данные сайтов по поиску работы. Согласно анализу сервиса Layboard, в 2026 году водители такси в Польше в среднем зарабатывают около 1 600 долларов в месяц (~70 тысяч гривен). При этом минимальный доход в этой сфере находится на уровне 800 долларов (~35 тысяч гривен), а максимальный может достигать 2 500 долларов (~110 тысяч гривен).

Зарплата таксиста в Польше

Зарплата таксиста в Украине

В то же время средняя зарплата водителя такси в Украине сейчас составляет 40 тысяч гривен. Стоит отметить, что разрыв в оплате труда между двумя странами постепенно сокращается. Если польские таксисты в 2026 году стали получать на 8% меньше, то их украинские коллеги, наоборот, увидели рост доходов на 14%.

Также стоит упомянуть, что хотя доход за рубежом и больше, но и траты чаще всего превышают аналогичные в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, что зарплата кассира в Польше в разы превышает зарплату на аналогичной должности в Украине. Она даже больше оклада президента Украины.