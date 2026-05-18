Известного предателя атаковали в Скадовске: чем он "прославился" и в каком состоянии сейчас

Мужчина обратился в больницу

Так называемый "председатель Скадовского округа" Александр Дудка пострадал якобы после атаки дронов. По его словам, он "чудом" выжил, ведь автомобиль превратило в металлолом.

Об этом сообщают пропагандистские каналы. Отмечается, что инцидент якобы произошел во время одной из атак дронов в выходные, 16-17 мая.

Дудка говорит, что первый удар беспилотника пришелся по автомобилю, который стоял у дома, где он проживает. После этого он якобы заметил дрон, летевший в сторону его дома.

"Только задокументировали, я уже в дом возвращался и смотрю — дрон на меня летит. То есть он падал, и я падал вместе с ним. Получил осколочное ранение головы", — говорит мужчина.

Авто Дудки после атаки

Он также добавил, что еще один удар якобы произошел у больницы. Дрон якобы атаковал автомобиль, где находился "глава", но тот вовремя вышел из транспорта. Заметим, что такое преследование украинская сторона и ВСУ официально не комментировали.

Александр Дудка

Что известно о Дудке

Александр Петрович — коллаборант, которого российские оккупанты назначили "руководителем" своей администрации в Скадовском районе Херсонской области. Дудка добровольно пошел на сотрудничество с россиянами после оккупации.

В октябре 2023 года принял присягу на верность РФ и возглавил оккупационную администрацию Скадовской общины (муниципального округа). На этой должности он сменил Сергея Швайка.

По словам журналиста Дениса Казанского, Дудка прославился своими скандальными заявлениями еще в 2024 году.

"Это вот этот урод. Который коренных жителей Херсонской области выгонял из их домов и угрожал диабетикам, что лишит их инсулина, если они не получат российские паспорта", — говорится в сообщении.

