"Двойник" Мелании Трамп. Кто такая Марго Мартин и почему ее путают с первой леди США (фото)

Молодой помощнице Трампа 30 лет и она не отходит от президента

В ходе недавнего государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай внимание общественности неожиданно оказалось сосредоточено не только на политической повестке, но и на его ближайшем окружении. В центре обсуждений оказалась 30-летняя Марго Мартин, которую в сети и СМИ все чаще сравнивают с первой леди США и даже путают с ней.

Почему ее путают с Меланией Трамп

Путаница вокруг внешности Мартин возникала уже несколько раз. Как пишет Daily Express, один из самых обсуждаемых случаев произошел, когда на Fox News в прямом эфире представили кадры с "Меланией Трамп", входящей в здание суда в Майами. Спустя 15 минут эфир пришлось корректировать — на видео была именно Мартин, а не жена Трампа.

Подобные ошибки повторялись и позже, в том числе во время судебных заседаний, связанных с президентом. Внешнее сходство, строгий стиль одежды и присутствие рядом с президентом усиливали эффект визуальной путаницы.

Кто такая Марго Мартин

Марго Мартин — одна из ключевых фигур коммуникационной команды Трампа. Она отвечает за оперативную работу в социальных сетях, создание закулисного видеоконтента и цифровое продвижение политической повестки движения MAGA.

В Белом доме она занимается съемкой и обработкой материалов высокого уровня, а также развитием цифрового взаимодействия с аудиторией. Ее называют одним из главных "двигателей" стратегии быстрого реагирования в медиа.

Карьера и путь в политику

Марго Мартин родом из города Ада (штат Оклахома). Она окончила Техасский христианский университет и начала карьеру в политических коммуникациях в 2019 году. Тогда же она впервые вошла в администрацию, заняв должность младшего пресс-секретаря в Белом доме.

Марго Мартин повсюду сопровождает Дональда Трампа.

После выборов 2020 года Мартин осталась в команде Трампа, даже когда многие сотрудники покинули администрацию. Она переехала во Флориду и участвовала в работе переходного офиса, что укрепило ее позиции в ближайшем окружении политика. Позже она получила повышение в политическом комитете Save America PAC, а после возвращения Трампа в Белый дом заняла нынешнюю должность специального помощника президента.

