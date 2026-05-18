Лисы подходят к людям и берут пищу из рук: ученый объяснил, почему это произошло

Молодые лисички не знают, что человек может представлять опасность

Лисы перестали бояться людей, молодые особи без страха могут брать еду прямо из рук. Это связано с запретом на охоту в Украине в связи с военным положением.

Об этом "Телеграфу" рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-УкраинаИгорь Дикий. По его словам, сейчас появились поколения лис, вообще не воспринимающие человека как угрозу.

"В связи с тем, что практически твердо три года не было охоты — и уже последующие новорожденные поколения лисиц абсолютно не боятся человека. Потому что для них уже человек не представляет опасности. Раньше человек для них был тождественен смерти. Когда-то дикое животное, на которое постоянно охотились, стреляли, оно знало, что запах человека, запах сигарет, запах бензина, машины, запах пороха — это опасность. А сейчас этого нет, молодые лисички приходят, их кормят, и они не боятся", – рассказал зоолог.

Лисичка, которая ест из рук. Фото: rus.media/animals

В то же время в зоне боевых действий ситуация совсем другая, говорит Игорь Дикий. Там сформирована локация с другими условиями, где даже собаки, которые раньше имели хозяев, частично боятся людей.

Что делать, если встретили лису. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Лисы все чаще встречаются в городах — как действовать

Боевые действия, артиллерийские обстрелы и непрерывные вибрации от тяжелой техники разрушают привычную среду обитания диких зверей, заставляя их массово покидать леса и лесополосы в поисках более безопасных и тихих локаций. Кроме того, в этих условиях лисы часто не могут найти достаточно пищи в дикой природе, поэтому все чаще приходят в города, где питаются у мусорных баков и свалок.

Лиса в городе. Фото:facebook.com/SaveWildFund

Увидев лису не следует вступать с ней в контакт, пытаясь погладить или покормить. Нельзя делать резких движений, обычно животное само избегает встречи. Если же лиса агрессивна, то это может свидетельствовать, что у животного бешенство.

