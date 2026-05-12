Популяция волков в Украине за время войны выросла вдвое: сколько их сейчас

из-за войны в природе заработали механизмы, ранее сдерживавшие охоту

Количество волков в Украине выросло вдвое со времен до начала полномасштабного вторжения. И причина этого не только в том, что за этими животными не охотились охотники.

Что нужно знать:

Одной из причин роста популяции стал запрет на охоту

Увеличилось количество копытных животных — основной добычи волков

Хорошая кормовая база повышает рождаемость и выживание молодняка

Часть волков мигрировала из восточных и южных областей из-за боевых действий

Как рассказал "Телеграфу" зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий, выросло количество кормовой базы волка — копытных животных, на которых также нет охоты.

Как свидетельствует официальная статистика Гослесагентства, поясняет Дикий, на территории Украины без учета природно-заповедного фонда и оккупированных территорий в 2025 насчитали 3915 особей. Так что в общей сложности можно говорить о 4000 волках. В 2020 году их было всего 2102. И запрет на охоту — одна из причин.

Волк серый или волк обыкновенный/ Фото: SaveWildFund

Численность волков в 2000 особей была достаточной для воспроизводства популяции и всегда оставалась в этих пределах. "Эти 2000 волков, численность которых держалась в пределах плюс-минус 2000, при том что ежегодно проводился отстрел волков. Я приведу вам данные официальной статистики. Численность на 2020 год: 2102 волка. Добыто — 665 из тех 2000. На следующий 2021 год: численность — 1999, добыто — 682", — объясняет Дикий.

Больше оленей – больше волков

Основной корм волка – это олени, косули и другие копытни небольшого размера. Если волки поджигают лося — смогут его есть несколько дней всей семьей, но при условии, что их не будут беспокоить. "Когда есть много пищи, хорошая кормовая база, соответственно растет и рождаемость животных, в частности волка. Потому что когда бедная кормовая база, то будет и меньшая рождаемость. Меньше будет рождаться, меньше будет выживать из тех малышей. А если есть что есть, соответственно рост популяции", — объясняет естественный механизм зоолог.

Он также подчеркнул, что часть особей из восточных и южных областей мигрировала туда, где нет боевых действий. "Хищники и все крупные животные, которые могут передвигаться на большие расстояния, они будут покидать эти территории, где есть опасность. Однозначно", — резюмирует специалист.

Справка: В Украине волк встречается на всей территории за исключением Крыма, в основном проживает в лесной зоне и Карпатах. Волк — активный охотник, который может двигаться со скоростью даже до 75 км/час (типичная — 55-60 км/ч), пройти за ночь от 60 до 80 км, а голодный — съесть 10 кг мяса за раз.

