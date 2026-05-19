Опрокинуть рюмку на Вознесение – грех или нет? Священник поставил точку в вопросе

Запрета нет, но есть важный момент

Вознесение Господне – большой христианский праздник и Церковь не запрещает в этот день употреблять алкоголь. Однако важно не злоупотреблять крепкими напитками, впрочем, как и во все остальные дни.

Можно ли пить алкогольные напитки в Вознесение

Об этом рассказал "Телеграфу" священник ПЦУ, военный капеллан ВСУ отец Тарас Видюк. Он объяснил, что Церковь не считает умеренное употребление алкоголя грехом, особенно в праздничные дни.

"Вознесение Господне — большой радостный праздник, поэтому праздничный стол и бокал вина за обедом вполне допустимы, если все происходит с мерой и благодарностью Богу. В христианстве осуждается не сам алкоголь, а злоупотребление им. Священное Писание неоднократно призывает человека быть трезвым, здравомыслящим и не терять внутренней свободы через неумеренность. Потому что когда празднование переходит в пьянство, ссоры или бесконтрольное поведение — тогда уже теряется сам дух праздника", — говорит отец Тарас.

Отец Тарас Видюк. Фото: Тарас Видюк

Поэтому, по его словам, бокал вина или немного другого алкоголя в семейном кругу — не запрещен. Напротив, христианский праздник должен быть теплым, радостным и семейным.

"Но важно, чтобы в центре оставались молитва, мир, благодарность Богу и духовная радость, а не только застолье. Праздник Вознесения напоминает нам о присутствии Христа в жизни человека и о надежде, которую Господь дарует каждому. Поэтому и праздновать его стоит достойно — с чистой душой, добрым сердцем и умеренностью во всем", — подытожил священник.

Вознесение Господне – что это за праздник и когда отмечают в 2026 году

Вознесение Господне – это один из 12 самых больших праздников в христианстве. В этот день верующие чтят возвращение Иисуса Христа на небо к Своему Отцу после Его земного служения и Воскресения. В 2026 году Вознесение празднуют 21 мая (четверг).

Дата праздника подвижна и зависит от даты Пасхи. Вознесение празднуют на сороковой день после Воскресения Христова, ведь согласно Евангелию, именно на 40-й день Христос, благословив своих учеников, прямо на их глазах стал удаляться от них и возноситься на небо.

