Эра ковров проходит: какое практическое решение выбирают дизайнеры в 2026 году

В течение десятилетий придверный коврик был незаменимым элементом в каждом доме. Однако они имеют существенные недостатки, в частности износостойкости, накопления влаги и сложностей в уходе. В 2026 году ведущие дизайнеры и декораторы интерьеров предлагают полностью отказаться от этого устаревшего аксессуара в пользу современного, стильного и гораздо более практичного решения.

Об этом подробнее расскажет "Телеграф". Как пишет издание okdiario, новым фаворитом в сфере дизайна домашнего пространства, стремительно вытесняющего классические коврики, стало виниловое напольное покрытие, в частности высокотехнологичный винил SPC (Stone Plastic Composite) с системой монтажа "клик" (click).

Почему декораторы выбирают виниловое покрытие вместо ковриков.

Современные тенденции оформления входной зоны требуют максимальной интеграции элементов, эстетики и гигиеничности. Виниловые покрытия нового поколения обладают рядом неоспоримых преимуществ:

Эволюция дизайна Кроме своей исключительной функциональности, такие покрытия сделали огромный шаг вперед с точки зрения визуальной привлекательности. На сегодняшний день существуют варианты, которые с чрезвычайной реалистичностью имитируют натуральное дерево, природный камень, полированный цемент или изысканную керамику. Это позволяет создать безупречный и гармоничный вид прихожей без визуального "шума", который часто создают обычные коврики.

Высокая прочность и жесткая основа (SPC): Виниловый пол SPC имеет жесткую основу из композитного камня. Этот инновационный материал обеспечивает покрытию колоссальную стабильность, абсолютную водонепроницаемость и сверхвысокую износостойкость даже в зонах с повышенной проходимостью, которой и является вход в дом.

Виниловое покрытие пола

Простой и быстрый монтаж: Большинство современных моделей виниловых полов, особенно оснащенные замковой системой "клик", позволяют выполнить укладку собственными силами — быстро, чисто и без использования клея. Детали идеально и герметично соединяются между собой, что существенно снижает затраты времени и средств на ремонт.

Еще одним важным преимуществом, которое отмечают эксперты, является полная совместимость винилового покрытия с системами подогрева пола ("теплый пол"). Это позволяет не только поддерживать комфортную температуру во входной зоне, но и способствует более быстрому высыханию влаги, попадающей с улицы в дождливую или снежную погоду.

Виниловое покрытие

Таким образом, в 2026 году фокус в декоре смещается в сторону долговечности, гигиены и единого пространства. Благодаря способности эффективно удерживать влагу, легко очищаться (достаточно просто протереть поверхность) и интегрироваться в любой интерьер, виниловые зоны окончательно отправляют традиционные тканевые и кокосовые коврики в прошлое.

