"Змеиный рай": на острове в Днепре нашли логово десятков ужей

Ужи выбрали остров в Днепре для брачного периода

Жители Днепра обнаружили на острове Монастырский настоящее логово ужей. На видео видно, как десятки рептилий переплетаются между собой.

Такие собрания характерны для этих пресмыкающихся в апреле-мае. Видео с пресмыкающимися распространяют местные телеграмм-каналы.

На кадрах заметно, что рептилии мирно сплелись в клубки. Этих змей можно легко распознать за желтыми пятнами у головы – это обычные ужи, не представляющие угрозы для людей. В отличие от ядовитых змей, ужи неагрессивны и избегают контакта с людьми.

Специалисты объясняют, что такое скопление связано с брачным периодом. Уже к лету самки отложат яйца, а осенью пресмыкающиеся расползутся на зимовку.

Под видео собралось немало комментариев местных жителей. Большинство пользователей шутят, но некоторые делятся собственным опытом встречи с ужами. Один из комментаторов отметил, что эти пресмыкающиеся могут быть агрессивными, если вблизи их потомство.

Отметим, что ужи – это неядовитые змеи, которые приносят пользу экосистеме, контролируя популяцию грызунов и других мелких вредителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что гадюка Никольского атакует людей в Украине. Мы рассказывали, в каких регионах она самая злая и что это вообще за змея.