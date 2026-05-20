Усеяна красными розами: как выглядит могила нардепа Степана Кубива после похорон (фото)

Кроме политической карьеры, политик активно занимался сохранением исторической памяти

Народного депутата Степана Кубива, который внезапно ушел из жизни, похоронили 20 мая. Место, где он теперь покоится, находится во Львове.

Корреспондентка "Телеграфа" побывала на Лычаковском кладбище и показала, как выглядит могила Кубива.

Чем запомнился Степан Кубив

Политик отметился весомым вкладом в государственное строительство и общественную жизнь Украины. В период Революции Достоинства он выполнял обязанности коменданта Штаба национального сопротивления.

Не пропустите: "Прибыли Порошенко, Кличко и не только. Как прошло прощание с нардепом Кубивым (репортаж)"

Могила Степана Кубива. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Могила Степана Кубива. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Государственная служба и правительственные должности

Министерство экономического развития и торговли: С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года занимал посты первого вице-премьер-министра Украины, а также министра экономического развития и торговли.

Национальный банк Украины: В 2014 году (с 24 февраля по 19 июня) руководил Нацбанком Украины в качестве его председателя.

Представительство Президента: На протяжении 2015–2016 годов выступал официальным представителем Президента Украины в Верховной Раде.

Могила Степана Кубива. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Могила Степана Кубива. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Парламентская и общественная деятельность

Степан Кубив избирался народным депутатом Украины трех созывов — 7-го, 8-го и 9-го. В стенах парламента он входил в состав фракции политической партии "Европейская солидарность" и работал в Комитете по вопросам экономического развития.

Кроме политической карьеры, он активно занимался сохранением исторической памяти, возглавляя Всеукраинское общество "Мемориал" имени Василия Стуса. Также Степан Кубив имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Могила Степана Кубива. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Могила Степана Кубива. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Напомним, ранее мы писали о том, как прошло прощание с Викторией "Квіткой" Бобровой.