Зарабатывает в России больше Симоньян? Как сейчас живет пропагандистка Диана Панченко и где она

В РФ ведущая зарабатывала миллионы рублей на пропаганде

Украинская журналистка Диана Панченко, работавшая на каналах пророссийского политика Виктора Медведчука, предала Украины и теперь зарабатывает кровавые рубли в стране-агрессорше.

Что нужно знать:

Диана Панченко работала на пророссийских каналах Медведчука

Её подозревают в госизмене и внесли в санкционные списки Украины

Панченко получала миллионы рублей от RT за работу над пропагандистскими материалами

Как Панченко предала Украину

С 2015 года уроженка Николаева работала на пророссийском канале NewsOne. Она регулярно отказывалась говорить на украинском, когда ее просили об этом гости программ, и не раз конфликтовала с ними. После закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина в 2021 году Панченко начала работал на другом пророссийском "Первом независимом" (закрылся в 2022 году).

После начала полномасштабной войны в декабре 2022 года журналистка посетила оккупированные Донецк и Мариуполь и сняла пророссийский фильм "Из Киева на Донбасс" с интервью военнопленных украинских бойцов. В январе 2023 года СБУ начала против нее расследование за пропаганду. Панченко внесена в базу "Миротворец".

15 января 2023 года украинофобка попала в санкционный список Украины. 24 января СБУ объявила ей подозрение в оправдании российской агрессии и поддержке оккупации. 12 октября журналистке предъявили новое подозрение — в государственной измене. В апреле 2024 года по запросу СНБО YouTube заблокировал ее канал для пользователей из Украины.

Диана Панченко отрабатывает рубли

Телеведущая покинула Украину в августе 2022 года и некоторое время находилась на Донбассе. В августе 2023 года она взяла интервью у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. По данным RSF ("Репортеры без границ"), в 2024 году она проживала в Дубае.

Как сообщает расследовательский проект Explainer, некоторые пропагандистские ролики Панченко могли быть выпущены по заказу российского телеканала RT, которым руководит сторонница войны в Украине Маргарита Симоньян.

Отмечается, что в 2023-2024 годах Панченко получала зарплату в АНО "ТВ-Новости" (юрлицо RT), причем в некоторые месяцы ее доход превышал доход непосредственной начальницы, то есть Симоньян. На RT ее заработок варьировался от 1,1 до 5,7 млн рублей в месяц (до 3 млн гривен). Для сравнения, по утечкам, зарплата Симоньян не превышала 3 млн. В 2023 году Панченко получила около 22,5 млн рублей, а в 2024-м — еще 14 млн рублей.

На сайтах RT Explainer не нашел сюжетов, подписанных Дианой Панченко, или ее колонок. Можно предположить, что деньги ей платили именно за создание тех самых пропагандистских "расследований" на ее канале в YouTube. Сама Панченко не ответила на вопросы корреспондента Explainer. уточнили в материале

Напомним, что в сентябре Симоньян похоронила мужа-пропагандиста Тиграна Кеосаяна. У самой Маргариты нашли рак, и теперь она прошла курс химиотерапии.