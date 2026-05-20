"Только если стрелять на поражение": Дикий жестко разнес новую идею ТЦК

Часть военных отправят на фронт

Идея раздачи повесток ТЦК исключительно силами бывших участников боевых действий, которую внедряют в Полтаве, выглядит неоднозначно. Фронтовики в группах оповещения вряд ли смогут решить глобальную проблему с мобилизацией.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Что придумали в Полтаве — подробности инициативы

20 мая на официальных ресурсах Полтавского ТЦК и СП появилось сообщение, что отныне в группах оповещения будут служить только участники боевых действий.

"В Полтавском областном ТЦК и СП проводится работа по привлечению в состав групп оповещения только военных, имеющих статус участника боевых действий. Отбираются военнослужащие, которые на собственном опыте знают, что такое война, кто такие российские оккупанты и что они делают на оккупированных территориях, какова ситуация с укомплектованностью войска и имеют однозначное понимание почему каждый человек, который пригоден к военной службе по состоянию здоровья и не имеет оснований для получения отсрочки, должен приобщиться к защите своей страны", — говорится в сообщении.

Действующих сотрудников ТЦК из групп оповещения, у которых сейчас нет боевого опыта, как говорится в заявлении, оправят этот опыт добывать.

Фронтовиков бросают на передовую борьбы с уклонистами?

Евгений Дикий, комментируя полтавскую инициативу, заявил, что она не добавляет однозначности в ситуацию с мобилизацией, поскольку речь идет только о группах оповещения.

"Выходит что на "передовую" общение с уклонистами (среди которых теперь немало агрессивных, а нередко и вооруженных) бросят тех кто уже один раз выжил на настоящей передовой, в боях с другим, внешним врагом. Те же работники Полтавского ТЦК, которые не воевали на фронте, теперь скрываются за спинами фронтовиков, только теперь от агрессивных и накрученных враждебной пропагандой соотечественников? Так себе история вырисовывается", — отмечает ветеран.

Дикий назвал вышеуказанное решение отчаянными локальными попытками решить глобальную проблему.

"Это могло бы иметь смысл разве что в сочетании с раздачей группам оповещения табельного оружия и с приказом применять это оружие для поражения при попытках нападения — вот с этим ветераны точно справятся лучше тыловиков. Но если серьезно… Суть в том, что полиция отказывается ловить нарушителей правил учета и доставлять их в ТЦК, хотя это ее прямая функция. Как только полиция начнет активно делать эту работу, ТЦК займется своими прямыми функциями, не включающими патрули и бусики", — считает Дикий.

