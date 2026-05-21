Один из самых больших "АТБ" перессорил украинцев: где он находится (фото, видео)

Мнения пользователей о здании разделились

Одним из самых больших супермаркетов "АТБ" в Украине считают магазин в Кривом Роге. Речь идет о том, что открыли в бывшем Доме культуры.

Как отмечают пользователи в сети, сооружение существовало с 1951 года, но сейчас в нем разместили "АТБ". К слову, пользователи называют этот супермаркет "АТБище", дворец или храм "АТБ".

"В Кривом Роге есть Дворец "АТБ"! Не просто маленький обычный "АТБ", а целый АТБИЩЕ!", — описывает здание автора поста.

АТБ в Кривом Роге

Супермаркет поражает многих людей своими размерами и формами, ведь занимает огромное здание Дома культуры. Именно поэтому некоторые считают такой ребрендинг здания был неуместным.

"Раньше это было здание дома культуры, но "АТБ" и городской совет, видимо, решили, что лучше вместо лица культуры будет супермаркет и разрушили весь бывший фасад здания. Колонны, пилястры, внутренний ремонт – все разрушено. Позади оставили балкон бывшего дворца культуры. Это все, что от него осталось. Позорище", — пишет женщина.

Сообщение женщины об АТБ в Кривом Роге

Дом культуры в Кривом Роге

Дом культуры в Кривом Роге

Некоторые пользователи в сети поддержали мнение девушки, отметив, что супермаркет уничтожил архитектурный памятник. Однако были и те, кто поддержал такое решение, ведь ДК разваливался и нуждался в капитальном ремонте. Люди писали:

Можно было сделать "АТБ" без разрушения исторического фасада, а привести здание в порядок.

Заброшка тупо стояла бессмысленно, лучше уж "АТБ", и местные жители все это говорят, потому что нормальных магазинов в радиусе 5 км нет.

О нет, этот сталинский ампир заменили на "АТБ", сейчас всей страной расплачемся.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем отличаются "черные" и "синие" супермаркеты "АТБ".