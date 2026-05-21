Не просто странное слово. Почему популярный шоколад назвали "Lacmi"
Большие плитки называются "Big Bite"
Многие украинцы каждый день видят в магазинах шоколадки Roshen Lacmi. Однако не все знают, почему они так называются и чем отличаются от других.
"Телеграф" рассказывает об этом. Отметим, что на рынке шоколадки "Лакми" появились в 2020 году и за это время стали достаточно популярны.
Название Lacmi на самом деле не имеет уникальной истории, ведь это коммерческая выдумка. Ее создали маркетологи, перед которыми была задача назвать шоколад современно, понятно и несложно. Считается, что Lacmi сочетает в себе два английских слова: "lac" — "молоко", что подчеркивает высокое содержание молочных ингредиентов, сливочные нотки и "Mi", так же от "Milk" — молоко на английском.
По сути это название должно показывать, что шоколад молочный настолько насколько он может быть, с добавлением сливок и т.д. Впрочем, многие даже не догадываются, что спрятано в этом названии.
Учитывая достаточно поздний период выхода на рынок, возникает вопрос: что же особенного в шоколадках Lacmi и почему они так популярны. Ответы достаточно просты, ведь сама обертка шоколада сильно отличается среди конкурентов. Обычно шоколад упаковывают либо в красные, либо в коричневые цвета. Однако здесь бренд использовал ярко-желтый.
Также на популярность повлияло наличие большого количества вкусов: шоколад с вафлями, клубничной помадкой, даже с хлопьями и сухофруктами. Не следует забывать и о больших упаковках по 300 г. К слову, они носят кодовое название "Big Bite" — дословно с английского "большой укус".
