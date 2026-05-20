Радиация на месте падения "Шахеда": стоит ли бояться и в чем реальная опасность

Эксперты объяснили происхождение аномальных показателей

История с радиацией в обломках сбитого дрона в Черниговской области вызвала тревогу. Подобные показатели могут быть связаны с использованием в конструкции отдельных элементов, включая обедненный уран. Насколько же это опасно и есть ли угроза для людей из-за радиации?

Об этом "Телеграф" сообщался с экспертами. Они объяснили, что опасность в данном случае заключается не в радиационном фоне.

Для понимания ситуации:

На обломках российского ударного дрона, которым враг атаковал Черниговщину в апреле 2026 года, обнаружили повышенный радиационный фон. Подобная ситуация была и с российской ракетой, запущенной по Черниговской области в тот же месяц.

В СБУ сообщили, что речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса "воздух-воздух", найденных вблизи поселка Камка.

Вблизи от места падения от обломков вражеского беспилотника с ракетой зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что значительно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека. По результатам исследований установлено, что в состав боевой части российской ракеты входят поражающие элементы из обедненного урана, идентифицированные как Уран-235 и Уран-238.

Россия начала оснащать «Шахеды» ракетами с радиоактивными компонентами. Фото: СБУ

Служба безопасности призывает граждан быть особенно осторожными при обнаружении обломков БпЛА, ракет или других боеприпасов. Наибольшую опасность представляют поврежденные или сгоревшие боеприпасы, поскольку они могут выделять радиоактивную пыль, опасную для людей и окружающую среду.

Обеднённый уран: зачем нужен и в чём реальный риск

Руководитель учебного департамента Академии "Дронариум" Дмитрий Следюк объяснил "Телеграфу", зачем вообще нужен обедненный уран. Его применяют не из-за радиоактивности – собственная активность этого металла невелика – а из-за высокой плотности: он примерно в 2,5 раза плотнее стали, то есть дает большую массу в малом объеме. То есть, это более плотный и эффективный пробивающий элемент, чем стальной.

Дмитрий Следюк

При этом зафиксированы 12 мкЗв/ч – это заметное, в десятки раз, превышение естественного фона.

"Главная опасность здесь не в том, чтобы недолго постоять рядом с обломком, а в радиоактивной и токсичной пыли: обедненный уран при ударе и горении окисляется и образует мелкий аэрозоль, опасный при вдыхании. Поэтому к каким-либо обломкам дронов и ракет нельзя приближаться и брать их в руки — надо сообщать ГСЧС", — подытожил эксперт.

Что такое обедненный уран. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Риски на месте падения: почему обломки могут быть опасны

Напомним, что в Советском Союзе на истребителях-перехватчиках МиГ-25 стояли ракеты класса "воздух-воздух" Р-40, поражающими элементами которых были стержни из тяжелого сплава, изготовленного на основе вольфрама или обедненного урана. Из-за использования радиоактивных химических элементов эти ракеты путают с ракетой Р-4 (К-80), которую разрабатывали в двух вариантах — осколочном и с ядерным зарядом низкой мощности, чтобы увеличить степень поражения, перехвата и уничтожения группы бомбардировщиков за счет большого взрыва. То есть неточность компенсировали ядерной головкой.

Как работает схема с дроном. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Но, как объяснил "Телеграфу" директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский, найденные возле поселка Камка радиоактивные элементы — это точно не использование ядерной боевой части.

Анатолий Храпчинский

В обломках могли быть детали из обеднённого урана — его иногда используют в технике как очень плотный металл. Кроме того, там могли быть просто разные части ракеты и дрона, которые после взрыва перемешались и дали небольшой радиационный фон.

"Опять-таки, еще раз начали отвлекать внимание на что-то радиоактивное, но не обратили внимание, что это не макет, а реальная ракета класса "воздух-воздух" Р-60 стоит на пилоне [дрона]. То есть россияне все же пытаются и дальше продвигать эту технологию", — говорит эксперт.

Что такое радиация. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Речь не идет о ядерной угрозе, но место падения обломков все же остается потенциально опасным, а потому туда лучше не стоит приближаться.

"И хотя Р-60 никогда не имела ядерной боеголовки – гражданским не стоит лезть туда, где что-то упало. Оставьте это инженерам, которых интересует, как сделать защиту от следующих "шахедов". Здесь могут быть экранированные части, содержащие необогащенный уран. И это они могут давать радиационный фон", — резюмировал эксперт.

Правила безопасности при обнаружении обломков дрона. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

