Не только Одесса: стало известно, какие украинские города сейчас готовят к круговой обороне

В списке не только Киев

Не только Одесса и Киевщина готовятся к круговой обороне города. Ведь на Днепропетровщине и в Запорожье тоже продолжаются работы.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин. Подробнее читайте в материале ""Все риски уже известны". Что на самом деле означает круговая оборона Одессы и других городов "

"В Запорожской и Днепропетровской областях 99% населенных пунктов со статусом "Город" готовятся к круговой обороне, даже такой небольшой, как Вольнянск, Камышеваха или Орехов, чтобы отражать вражеские атаки", — говорит спикер.

Запорожское направление на карте DeepState

По его словам, подготовка к круговой обороне – ключевой момент в защите городов. Она ведется постоянно, а не только сейчас, когда о ней активно стали говорить. Ведь строительство фортификаций и подготовка к нападению нуждаются в постоянной работе, усовершенствовании.

Напомним, что также о подготовке к круговой обороне сообщали в Киевской области, в частности в столице, и на Волыни. Там это обусловлено опасностью нападения с территории Беларуси. Работы включают не только усовершенствование оборонных рубежей и инженерных заграждений, но и подготовку соответствующих подразделений.

Что такое круговая оборона

Круговая оборона – это тактика ведения боя, при которой подразделение или группа войск организует оборону и систему огня таким образом, чтобы отражать атаки противника по всем возможным направлениям. Ее применяют для того, чтобы сдержать силы врага и предотвратить окружение, или для удержания важного опорного пункта. То есть именно термин "круговая оборона" — это непосредственно тактика ведения боя, сейчас в городах Украины идет подготовка к применению этой тактики.

Основные принципы круговой обороны:

Отсутствие открытых флангов. Подразделение занимает позиции по замкнутому контуру (вокруг объекта или высоты), защищая тыл друг друга. Фактически формируется что-то вроде круга или овала.

Гибкая система огня. Все огневые средства (пулеметы, гранатометы, ПТРК) ставят так, чтобы при необходимости оперативно перебрасывать усилия на угрожающее направление и вести перекрестный или круговой огонь.

Всестороннее снабжение. Формируются запасы боеприпасов, воды и медикаментов для военных. Ведь тактика круговой обороны предполагает, что поставки извне могут быть усложнены или заблокированы.

Инженерное оборудование. Позиции укрепляются (создают окопы, "зубы дракона", минные заграждения) учитывая угрозу с любой стороны.

